ボダナ・シバナンダンさんが英国チェス選手権で歴史を作った/Christopher Furlong/Getty Images/File

（ＣＮＮ）英国のボダナ・シバナンダンさん（１０）がこのほど、女子プレーヤーとして史上最年少でグランドマスターを破り、チェスの歴史に名を刻んだ。

ロンドン北西部出身のシバナンダンさんは１０日、リバプールで行われた２０２５年英国チェス選手権の最終ラウンドで、グランドマスターのピート・ウェルズさん（６０）を破った。

国際チェス連盟（ＦＩＤＥ）によると、シバナンダンさんの年齢は１０歳５カ月と３日。２０１９年に１０歳１１カ月と２０日でグランドマスターを破った米国のカリッサ・イップさんの記録を更新したという。

シバナンダンさんは今回、女性グランドマスターの１段階下に当たる「女性インターナショナルマスター」の称号を獲得した。チェス界の最高位の称号は「グランドマスター」で、現世界王者のグケシュ・ドマラジュさんや世界ランキング１位のマグヌス・カールセンさんらが保持している。

シバナンダンさんの父親は２４年、英ＢＢＣに対し、家族の中でチェスが得意だった人はこれまで「一人もいなかった」と語っていた。

シバナンダンさんによると、チェスを始めたのは５歳の時。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）中、父親の友人からおもちゃや本をもらったのがきっかけだという。

「袋の一つにチェス盤が入っているのを見つけて、駒に興味を持った」とシバナンダンさんはＢＢＣに語り、「駒をおもちゃにして遊びたかったけど、父からチェスをプレーできると言われて、そこから始めた」と振り返った。