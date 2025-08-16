²ÈÂ²Áò¤Ê¤ó¤ÆÁª¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î23Ëü±ß¡Ó¤Ç²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿78ºÐÉã¡¢µÞÀÂ¡£¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¶á¿Æ¼Ô¤À¤±¤Ç¸«Á÷¤ë¤â¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×Ä¹ÃË¤ÎÂç¸í»»
Éã¡¢ÆÍÁ³¤Î»àµî¡£¶á¿Æ¼Ô¤À¤±¤¬»²Îó¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¤òÁªÂò
²ÃÆ£ÏÂ¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦53ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤âÆó¿Í¤ÈÊë¤é¤¹ÅÔÆâ¶ÐÌ³¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤Ï»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢µÙÆü¤Ï²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÀµÍº¤µ¤ó¡Ê78ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Êì¤ÈÆó¿Í¤Ç¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î²È¤«¤é¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¤¦¤Î¤Ï¤ªÀµ·î¤ÎÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡£·è¤·¤ÆÉÔÃç¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¡×¤Ç¡¢»þÀÞÅÅÏÃ¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Íí¤Ï·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÍº¤µ¤ó¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤â¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤äÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Ç¯¶â¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·î23Ëü±ß¤Û¤É¡£¡ÖÃù¶â¤â¤¢¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë½©¤ÎÆü¤ËÆÍÁ³¡¢ÀµÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÊì¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èá¤·¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Áòµ·¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÊì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Áòµ·¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï²ÈÂ²Áò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¤»¤º¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¸«Á÷¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Çº¤ó¤ÀËö¡¢Êì¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÄï²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÁòµ·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£Éã¤ÈÊì¤Î·»Äï¤Ï¹âÎð¤Î¤¦¤¨±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤«¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áòµ·¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿Áòµ·¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤òÊì¤ÈÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡£¸¼´Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢ÀµÍº¤µ¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Áòµ·¸å¡¢Â³¡¹¤ÈÆþ¤ëÏ¢Íí¤Ë¡ÖÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤âÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Éã¤Î²È¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÍº¤µ¤ó¤Ï²È¤Î¶á½ê¤ÇÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ç¤ËÁòµ·¤â½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Èá¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡¢Áòµ·¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â³¡¹¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î´é¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÃç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸Å¤¤Í§¿Í¤ä¸½Ìò»þÂå¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤äÉô²¼¤ÈÌ¾¾è¤ë¿Í¤Þ¤Ç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢²ÈÂ²Áò¤«¤é½ü³°¤·¤¿¿ÆÀÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁò¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤«¤í¤¦¤È¡¢ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
Áòµ·¤Î¿Í¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤¿¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼þ°Ï¤Ë¤âÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¼«Ìä¼«Åú¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¡¢½µËö¤Ï¼Â²È¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤Î¤ª¾Æ¹áÂÐ±þ¤ËÊì¤äºÊ¤È¶¦¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²È¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¤ªÃã¤ò½Ð¤·¡¢¹áÅµÊÖ¤·¤òÅÏ¤¹¡Ä¡Ä¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÎð¤ÎÊì¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¹¤«¤é1ºý¤ÎÄÌÄ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤äÃù¶â¤ÎÆþ½Ð¶â¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ÄÌÄ¢¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÌ´ÉÍý¤Î¡¢åºÎï¤ÊÄÌÄ¢¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢500Ëü±ß¤ÎÍÂ¶â¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤äºÊ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢Éã¤Î¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Áòµ·¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸å²ù¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²Áò¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢Éã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Áòµ·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Áò¤Ï120Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÉéÃ´¤Ï·Ú¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÊÖ¤·¤äÂÐ±þ¤Ç°ìÈÌÁò¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Éã¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È´õË¾¤òÊ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸å²ù¤¬¡¢º£¤â¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤Áòµ·¤Î·Á¼°¡Ä¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È
Áòµ·¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¡¢¶áÎÙ½»Ì±¡¢»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»²Îó¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö°ìÈÌÁò¡×¡¢¿ÆÂ²¤Ê¤É¶á¿Æ¼Ô¤À¤±¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¡¢ÄÌÌë¤ò¾ÊÎ¬¤·¡¢¹ðÊÌ¼°¤È²ÐÁò¤òÆ±Æü¤Ë¹Ô¤¦¡Ö°ìÆüÁò¡×¡¢ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢²ÐÁò¤Î¤ß¤Ç¸Î¿Í¤òÁ÷¤ëºÇ¤â´ÊÁÇ¤Ê·Á¼°¤Î¡ÖÄ¾Áò¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÁò¼°¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÁòµ·¤Î·Á¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÌó6³ä¤Î¿Í¤¬¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¼«Ê¬¤ÎÁòµ·¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên¡á687¡Ë
¡¦°ìÈÌÁò¡Ä7.4¡ó
¡¦²ÈÂ²Áò¡Ä59.4¡ó
¡¦1ÆüÁò¡Ä5.5¡ó
¡¦Ä¾Áò¡Ê²ÐÁò¼°¡Ë¡Ä23.3¡ó
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ä4.4¡ó
¤·¤«¤·¤É¤Î·Á¼°¤¬ºÇÅ¬¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬¹²¤Æ¤ÆÁª¤Ö¤è¤ê¡¢À¸Á°¤Ë´õË¾¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»öÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ÇÁòµ·¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
