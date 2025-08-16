日本時間16日深夜、ジローナとラージョ・バジェカーノの対戦で2025-26シーズンのラ・リーガが開幕した。そして明日17日2時30分からは、昨シーズンの優勝チームであるバルセロナがマジョルカとの開幕戦に臨む。



昨シーズンのバルセロナは、シーズン序盤から際立ったパフォーマンスを発揮した。同クラブ本来のポゼッション重視のパスサッカーにハイプレスと素早い攻守の切り替えといった現代サッカーの要素を融合させた斬新なプレイスタイルで勝ち点を積み重ね、レアル・マドリードをはじめとしたライバル達に付け入る隙を全く与えなかった。新シーズンでも彼らが優勝争いの本命と目されている。





ハンジ・フリック監督もリーグタイトルの防衛に自信を持っているようだ。15日に行われた定例記者会見で同監督は以下のように語っている。「トレーニングや最近数週間のうちに目にした出来事について私はとても満足している。今日のトレーニングも一級品だった。選手達は開幕戦に向けた準備ができている」（ドイツ紙『Sport Bild』より）「我々はハードワークを続けているし、選手達は集中した状態にある。彼らにはクオリティがあり、私が期待しているようなプレイを披露してくれている。昨シーズンのタイトル3つ獲得で終わりではない。さらに先に行く。我々はもっと良くならないといけないし、勝つことに集中する必要がある」果たして開幕戦でバルセロナはどのようなサッカーを見せてくれるのだろうか。