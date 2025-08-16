¡Ö¥·¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¡¥¿¥È¥¥¡¼³ÎÄê¤Ø¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡Ä¡ÈËÜ¿Í¸ÀµÚ¡É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ì½ê¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGINZA¡Ù9·î¹æ¡Ê8·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¡½¡½¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê²á¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¤¬¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁêÅö¤Ê¾×·â¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤¿¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Îº¸ÏÓ¤Ë¡¢¿Í¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³¨ÊÁ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ô¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ¡ÔÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê®½Ð¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ËÜ»ï¤Ç¤â¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ÁûÆ°¤ò11Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¡¢Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬4400·ï°Ê¾å¤Ä¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡È¤Ê¤¼º£¡¢Áû¤¬¤ì¤ë¤Î¡©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤òÊú¤¯¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£
¡Ô¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼·ë¹½Á°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡©¤Ê¤ó¤Çº£¤µ¤éÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡©¡Õ
¡Ô¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢Á°¤«¤é¤Õ¤Ä¡¼¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¤¤¤Þ¤µ¤éÁû¤°É¬Í×¤¢¤ë¤ó¤«¡Õ
¡Ô¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤È¤ë¤Î¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤ä¤Î¤ËºÇ¶áÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¸À¤è¤ë¤Î¤ß¤ÆÂç²£Å¾¡¢Ê¹¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤¬¤Ê¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤À¤¬¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Î·ï¤ò¤³¤¾¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¿¤á¡¢ÁûÆ°¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤Ç¡ÈNHK¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤ÏµñÈÝÈ¿±þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Ä¾¶á¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÆþ¤ì¤¿¤¤ãÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤«¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ã¯¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£ ¤½¤·¤Æ¤¿¤«¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¥·¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤È¤·¤«¡£¡Õ
¡Ô¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç»ÉÀÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¸å¤«¤é»ÉÀÄÆþ¤ê¤À¤ÈÃÎ¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¡Õ
¡Ô¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤À¤±¤É ÅöÁ³¥Õ¥¡¥ó¤äÂ¾¿Í¤¬¤½¤ì¤ò»¿Æ±¤¹¤ë¤Î¤âÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤â¼«Í³¡£ ¤â¤Á¤í¤ó²á¾ê¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼ÁûÆ°¤Ë¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤óËÜ¿Í¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡½¡½¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¼«¿È¤ÎÏÃ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Îº£·î¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜ²»¤òÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Çº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤È¤¤¤¦2»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤êÃý¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¡È·î¥¤¥Á¡É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ø¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¡¢¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤À¡½¡½¡£