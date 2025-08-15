µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¢¾×·â¤ÎÂåÂÇ3¥é¥ó¡¡ÅìµþD¾åÃÊ¤Ë¹ë²÷ÃÆ¡Ä¾ìÆâÁûÁ³¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î³Î¿®ÃÆ
¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é°ËÆ£¾»Ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿
¢£µð¿Í ¡¼ ºå¿À¡Ê15Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬15Æü¡¢ºå¿ÀÀï¤ÇÂåÂÇ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¾åÃÊ¤ËÆÏ¤¯³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿¶¤ê¤Ç·è¤á¤¿¡£µð¿Í¤¬0-4¤ÈÎôÀª¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç²£Àî³®Åê¼ê¤ÎÂåÂÇ¤ÇºäËÜÍ¦¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£Ê¨¤Î©¤Ä¾ìÆâ¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿131¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤ÏåºÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜÍ¦¤ÏÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£È¿·â¤Î3¥é¥ó¤Ïº£µ¨3¹æ¤À¤Ã¤¿¡£»Ë¾å48¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¤Ë¡¢¤¢¤È2ËÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡12¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ìºå¿À¤òÄÉ¤¦µð¿Í¡£µÕÅ¾¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÃ¥´Ô¡¢ßõÎõ¤ÊA¥¯¥é¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÀïÉ¬¾¡¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤È¤Ê¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë