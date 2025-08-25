Åê»ñ·ÏYouTuber¤¬²òÀâ¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÍî¤È¤··ê¤òÈò¤±¤ë10¤Î¿´ÆÀ¡¡Çã¤¤»þÃµ¤·¤è¤ê·ÑÂ³
¥Þ¥Í¡¼·Ï YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBANK ACADEMY / ¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Åê»ñ·Ï YouTuber ¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿»á¤¬¡ÖÅê»ñ1Ç¯ÌÜ¤ËËÜµ¤¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢10¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤ä»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤È¤··ê¤È²óÈò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¡ÖÅê»ñ1Ç¯ÌÜ¤À¤±¤ÉÁá¤¯¥³¥ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë±þ¤¸¡¢Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿10Ç¯Á°¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø10¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤òËÜµ¤¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¥¡Ö»þ´Ö¤ÏÍ§¡¢¾×Æ°¤ÏÅ¨¡×¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÉã¤È¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë¤Î³Ê¸À¡Ö»þ´Ö¤ÏÍ§¡¢¾×Æ°¤ÏÅ¨¡ÊTime is your friend, impulse is your enemy¡Ë¡×¤ò°úÍÑ¡£S&P 500 ¤Î²áµî¿ä°Ü¤òÎã¤Ë¡¢Áê¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê¤È¤¤Ë´¶¾ðÅª¤ÊÃ»´üÇäÇã¤ØÁö¤ë¤È¡ÖÍø±×¤ÎÊü´þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¹´ü±¿ÍÑ¤Ç´¶¾ðÅªÇäÇã¤¬´í¸±¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
2¡¥¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤
°Å¹æ»ñ»º¡¢FX¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Ê¤ÉÃ»´ü¤Ç¹â¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¡¢»ÅÁÈ¤ß¤äÃí°ÕÅÀ¤òÍý²ò¤»¤ºÈô¤Ó¤Ä¤¯¼ºÇÔ¤òµó¤²¤ë¡£Åê»ñ¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢°ÂÄê±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éºÄ·ô½Å»ë¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡¢ÇÛÅö¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¹âÇÛÅö ETF ¤Ê¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤«¤é¡¢Åê»ñÀè¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¥ª¥ë¥«¥ó¤ä S&P 500 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹½À®ÃÏ°è¤ä¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ê¤É¡ÖÃæ¿È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÄ¹¤¯±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë°®ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
3¡¥SNS ¤Î¾ðÊó¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤
SNS ¤Ë¤Ï¡ÖÇú±×Êó¹ð¡×¤Ê¤ÉÎÉ¤¤ÌÌ¤Î¤ß¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Î¢¤ÇÂç¤¤¯Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖSNS ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥áÄøÅÙ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð Bloomberg ¤ä CNBC ¤Ê¤É¤Ç²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç³Î¤«¤á¤ë½¬´·¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
4¡¥ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸å¤«¤é¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë
ÀÑÎ©Åê»ñ¤ÎÊ£Íø¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·î3Ëü±ß¡¦Ç¯Íø5¡óÁÛÄê¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¡£5Ç¯¸å¤ÏÍø±×Ìó24Ëü±ß¤À¤¬¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤ÏÍø±×Ìó500Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£IT ¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÊÆ¹ñ³ô¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿2000Ç¯Âå¤ËÀÑÎ©¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Î»î»»¤â¼¨¤·¡¢Åê»ñ¸µËÜ720Ëü±ß¤ËÂÐ¤·±¿ÍÑ±×¤¬1,142Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ëÎã¤òÄó¼¨¡£¼«¿È¤â¿· NISA ¤Ç·î30Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÍÑ17¤«·îÌÜ¤Î¸½¾õ¤Ï¡ÖÂ¸µ¤Ç¤Û¤Ü¥È¥ó¥È¥ó¡×¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö20Ç¯¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡ÖÁ´Á³Íø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÑÎ©¤Î¸ú²Ì¤Ï¸å¤«¤é¸ú¤¯¤È´üÂÔ¤·¤ÆÂ³¤±¤è¤¦¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5¡¥¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ëÂ»¼º¤ä²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÈÏ°Ï¤À¤ÈÀâÌÀ¡£Åê»ñ¤ÇÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°Â¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢µöÍÆÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ³Û¤ò¸º¤é¤¹¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ÌÃÊÁ¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢Ìë¤°¤Ã¤¹¤ê¤È¿²¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
6¡¥Ë½Íî¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë
²áµî¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎË½ÍîÎã¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¶²¹²¡Ê¡Ý83¡ó¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ê¡Ý30¡ó¡Ë¡¢IT ¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡Ê¡Ý45¡ó¡Ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê¡Ý50¡ó¡Ë¡¢¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê¡Ý20¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡ÖË½Íî¤Ï¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡×È÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¼Íî»þ¤â¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
7¡¥Ê¬»¶Åê»ñ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉî¤é¤Ê¤¤
¡Ö´³¤·Áð¤Î»³¤ÎÃæ¤«¤é1ËÜ¤Î¿Ë¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡£´³¤·Áð¤Î»³¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ëÇã¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¾å¤¬¤ëÌÃÊÁ¤òÅö¤Æ¤ëÆñ¤·¤µ¤òÀâÌÀ¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î³ô¼°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¼ê·Ú¤ËÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤Î²¦¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿ÊÆ Intel ¤Î³ô²Á²¼ÍîÎã¤òµó¤²¤Æ¸ÄÊÌ³ô¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¤ÎÅ°Äì¤ÏÉ¬¤º°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
