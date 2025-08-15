もらったバイクで走り出す……けど！？　世にも珍しいハムスターの“交通事故”

もらったバイクで走り出す 行く先も解らぬま……。

ハムスター用のバイクのおもちゃを乗りこなしていた「うに」ちゃんの“事故動画”がXで話題を集めています。

Xユーザーのちいこさんが投稿したのは、ゴキゲンな音楽を奏でるバイクを、華麗に床の上で転がすうにちゃんの姿を収めた動画。

シートにしっかり腰を下ろし、ハンドルを握ってぐんぐん前に走っていきますが……ちいこさんが動画に添えた「事故ったでち！！」のコメントの通り、途中でうにちゃんはターンに失敗。

バイクの前輪が浮き上がってしまい、そのままずるっとシートから落ちてしまいました。

しかしバイクは運転手のことなど気にもとめず、そのまま1人で前進。うにちゃんは必死に「待って、待って待って！」と止めようとしますが、なかなか言うことを聞いてくれません。

ようやく壁の出っ張りに前輪がぶつかってバイクは止まり、「ぶっぶっぶー」とキリの良いクラクションを残して動画は終わります。

世にも珍しいハムスターのバイク事故を収めた動画には「かわいすぎる」「運転って難しいでちゅね〜」「大丈夫ですかー！？」などのコメントが寄せられています。

ちいこさんによると、うにちゃんはいつもはバイクをバランスよく乗りこなしているそう。今回はたまたまターンでバランスを崩して失敗してしまったのだとか。思っていたよりも壁との距離が近かったのかもしれませんね。

ちなみにうにちゃんは事故後、バイクを残したまま、知らないふりをして現場から離れてしまったそうです。

「いつもはこうじゃないのに！」という感情が先走ってしまったのかも知れませんね。ちいこさんは「人身事故じゃなくてよかったです（笑）」と話しています。

「ちいこ」さん（@Chiiko_hamuchan）

