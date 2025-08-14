美味しそうなの発見！！！【スタバ】朝食にぴったり◎「新作フード」

たまには【スターバックス】でモーニングを楽しみながら、ちょっとした贅沢感を満喫してみるのはいかが？ 今回は、野菜も一緒に摂れる、朝食にぴったりなサンド・サラダラップ系の「新作フード」にフォーカス。具だくさんで食べ応えもありそうです。

具材たっぷりの贅沢感が映えるおしゃれなサラダラップ。公式サイトによれば「アボカド・チキン・メキシカンサラダ・チリコンカン・レタス」が入っており、野菜不足を補いながら美味しく食べられそうです。食感の違いも楽しめるはず。メキシカンレッドソースのスパイシーな味わいが、暑い日の朝の食欲を刺激してくれるかも。

レタスもサンドされた彩りある「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ハムたっぷりで贅沢」と歓喜したこちら。「ハム、チーズ、レタス」を合わせた具だくさんなサンドイッチは、彩りあるおしゃれな一品が気分まで上げてくれそうです。ハムの旨みと、レタスのフレッシュさがバランス良く味わえて、朝食にもぴったり。

