秋の指先に彩り♡マニキュリストの新作「オータムコレクション」

パリ発のヴィーガンネイルブランド「マニキュリスト」から、2025年の秋を感じさせる新作「オータムコレクション」が登場しました。秋の柔らかな日差しと深まりゆく空気感を指先で楽しむことができる、ピスタチオカラーとソーラーカラーの2色。どちらもヴィーガン仕様で環境にも配慮され、ナチュラルで上品な色合いが特徴です。手元から秋の気分を盛り上げてくれます。

秋にぴったり♡ピスタチオとソーラーの新色



グリーン ナチュラル ネイルカラー ピスタチオ

価格：15mL・2,970円(税込)

「マニキュリスト」の2025年秋の新作「オータムコレクション」では、優れた色合いと品質が際立つ2色が登場。「ピスタチオ」は、少し曖昧なグリーンでありながらも芯のあるニュアンスが秋の手元にぴったり。

軽やかで知的な印象を与えてくれます。

グリーン ナチュラル ネイルカラー ソーラー

価格：15mL・2,970円(税込)

一方、「ソーラー」は、ゴールドラメが散りばめられたホワイトベースのカラーで、秋の陽射しを感じさせる柔らかな輝きが特徴。

単色でも重ねても印象が変わり、どちらも秋のファッションにぴったりなカラーです。

ヴィーガン仕様で美しさも環境も大切に



「マニキュリスト」のネイルポリッシュは、植物由来成分を使用しており、人・動物・環境に優しいヴィーガン仕様。

ピスタチオやソーラーなど、新作のカラーはすべてグリーンナチュラルネイルカラーとして、爪に優しい処方で安心して使用できます。

グリーンフラッシュネイルラッカー ピスタチオ

価格：15mL・3,960円(税込)

グリーンフラッシュネイルラッカー ソーラー

価格：15mL・3,960円(税込)

また、ジェルポリッシュ「グリーンフラッシュ」シリーズは、薄付きで爪を削らず簡単にオフできる点も魅力。忙しい日常でも、美しいネイルを楽しみながら爪への負担を最小限に抑えてくれます。

価格：15mL・3,300円(税込)

新作には、速乾性を求める方必見の「ドライングドロップ」も登場！この速乾剤は、トップコート後に1滴垂らすだけで乾燥時間を大幅に短縮する優れもの。

まるで魔法のように、ネイルが乾く時間が短くなり、忙しい朝でもスピーディにネイルを楽しむことができます。ピスタチオやソーラーと合わせて使えば、より手軽に秋の美しい指先を演出できます。

秋の風を指先から感じる新作ネイル



「マニキュリスト」の2025年秋の新作「オータムコレクション」は、秋の移ろいを感じさせるピスタチオとソーラーの2色が登場。

ヴィーガン仕様のネイルポリッシュで、環境に配慮しながらも指先を美しく彩ります。

また、グリーンフラッシュシリーズや速乾剤「ドライングドロップ」の登場で、さらに使いやすく進化した今季のコレクション。秋の装いにぴったりなカラーを、指先から楽しんでください♡