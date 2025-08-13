¡ÈÆ÷¤ï¤»·ëº§¡É¤Î¶Í»³¾È»Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½¤â¹â³Û¤¹¤®¤ÆÎä¤á¤¿À¼¡Ö¥Ä¥¢¡¼T¤è¤ê¹â¤¤¡×
¡¡8·î12Æü¡¢7¿ÍÁÈ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¶Í»³¾È»Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò½ä¤Ã¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Í»³¾È»Ë¡¢·ëº§¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¹Â
¡Öº£²ó¡¢¶Í»³¤µ¤ó¤Ï10Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡È12Æü12»þ¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤«¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ï¤¿¤¯¤·¶Í»³¾È»Ë¡¢½é¤È¤Ê¤ëApparel Brand ¤ò¥ª¡¼¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡ØF BULL'S¡Ù¤Ç¤¹¡Ê¥¨¥Õ¥Ö¥ë¥º¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¤ä¡¢¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡¢Ë¹»Ò¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£ÈÎÇä¤Ï8·î16Æü¤Î12»þ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂ¨ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï±þ±ç°Ê¾å¤ËÎä¤á¤¿À¼¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏT¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ç8250±ß¡£Ë¹»Ò¤Ç¤â6050±ß¤È¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖWEST.¤Î¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤ÎÄê²Á¤Ï6150±ß¡£Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â4000±ß¤«¤é6000±ßÁ°¸å¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Îã¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¸µV6¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬¡Ø²¬ÅÄ°ìÌç¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âT¥·¥ã¥Ä¤Ï6000±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£8000±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹â¤¤°õ¾Ý¤òÊú¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¶Í»³¤Î»Ñ¤ËÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À±Æ¶Á¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Í»³¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤Ç¤Î¿ô¡¹¤ÎÆ÷¤ï¤»¤ä¡¢·ëº§¸å¡¢°ìÀÚÊÑÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ²¡¹¤È¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢Âç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯Â¤â¡Ôµó¼°¤Î»ñ¶âÄ´Ã£?¡Õ¡ÔÇä¤ê¾å¤²¤Ç²Ç¤È¤¤¤¤Êë¤é¤·¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡Õ¤È¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Î¼ýÆþ¸»¤ËÈéÆù¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È¥¢¥¤¥É¥ëÁü¡É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¶Í»³¡£¤½¤ÎÆ»¤Ï°ñ¤À¡£