料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が、12日放送のテレビ朝日「家事ヤロウ！！！」（後8・10）に出演し、人生最高の食事について語った。

番組では、親交の深いタレント清水ミチコ、歌手クミコとともに時短料理を作るパーティーに参加した。

もともとはシャンソン歌手だった平野は72年、イラストレーターの故・和田誠さんと結婚した。75年に長男で人気バンド「TRICERATOPS」の和田唱を出産した。育児のため活動を休止している間、家庭料理を徹底研究。料理愛好家として腕を振るうようになった。

そんな平野に対し、清水は「レミさんはさ、人生で一番おいしかった料理って何？」と尋ねた。

平野の答えは意外なものだった。「子供を産んじゃった時。出産した時。子供どこ？って目が覚めたらさ、私、“大変！子供1人産んじゃった”って思ってさ。“とりあえずおなか減っちゃった”ってさ、そこにおにぎりがあったの」。人生の大仕事を終えた充実感もあったのか、「そのおにぎり食べたらおいしくてね。あんなにおいしいものを食べたのは初めて」としみじみ語っていた。