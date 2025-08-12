¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤ÎÆü¹Ò123ÊØ»ö¸Î¤Î¡È¿¿Áê¡Éーー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÊÆÅÄ·û»Ê¤ËÊ¹¤¯¡¢40Ç¯ÌÜ¤Î¡È¿¿¼Â¡É
¡¡1985Ç¯8·î12Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡¢Æü¹Ò123ÊØ»ö¸Î¡£123ÊØ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿32Ê¬¸å¤Ë·²ÇÏ¸©¤Î¸æÁãÂë»³¤ËÄÆÍî¤·¡¢¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯À¸¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤Î»ö¸Î¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤ò¡Ö¥Üー¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î½¤Íý¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¸åÉô°µÎÏ³ÖÊÉ¤ÎÇËÂ»¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ëÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤«¤é°ÛÏÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë»ö¸Î¸¶°ø¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö123ÊØ¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¥Ç¥Þ¤ä±¢ËÅÏÀ¤á¤¤¤¿¡Ö¸¶°ø¡×¤âÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î123ÊØ¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊý¸þ¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤¿½ñÀÒ¤¬¡ØÆü¹Ò123ÊØ»ö¸Î 40Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â ¸æÁãÂë¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡ØÀÖ´ú¡Ù¤Î¼èºàÈÉ¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ40Ç¯Á°¤Ë»ö¸Î¸½¾ì¤Ø¤Î¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÊÆÅÄ·û»Ê»á¡£ÊÆÅÄ»á¤Ï»ö¸Î¼èºà¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë123ÊØ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢1995Ç¯¤ËÊÆ·³¤Î½àµ¡´Ø»æ¡Ø¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥Ì¥Ã¥ÁÃæ°Ó¤Î¾Ú¸À¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤ÇºÆ¤ÓËÜ³ÊÅªÄ´ºº¤ËÃå¼ê¡£30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¡¦¼èºà¤ò·Ð¤Æ¡¢123ÊØ»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ë¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¡Ö¿¿¤Î»ö¸Î¸¶°ø¡×¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤È·ëÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÆü¹Ò123ÊØ»ö¸Î 40Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï»ö¸ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤é¤ÎÊÆÅÄ»á¤ÎÂ¼è¤ê¤ä¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤¼»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÆÃÄê¤Ë11»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÄ´ºº¤ÏÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¸åÉô°µÎÏ³ÖÊÉ¤ÎÇËÂ»¡×¤ò»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤Î»ö¸Î¸¶°ø¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢¼èºà¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ò´ð¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¼èºà¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¼¹É®¤Ë»ê¤Ã¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÆÅÄ»á¤ËÄ¾ÀÜ»Ç¤Ã¤¿¡£¢£8·î12ÆüÌë¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¡¦¼¹É®¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÆÅÄ¡§¼«Ê¬¤Ï¡¢»ö¸ÎÅö½é¤«¤éÄÆÍî¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î12Æü¤ÎÌë¤ÏÄÆÍî¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸íÊó¤¬Â³¤¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ä¹Ìî¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÆÍî¸½¾ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÁÜº÷¤¬¤Ê¤¼ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤òÊú¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢1995Ç¯¤ËÊÆ¶õ·³¤Î¥¢¥ó¥È¥Ì¥Ã¥ÁÃæ°Ó¤¬¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¤ËC-130Í¢Á÷µ¡¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ»ö¸Î¸½¾ì¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÂ´Ö¤Î´ðÃÏ¤«¤éÊÆÎ¦·³¤Î¥Ø¥ê¤¬À¸Â¸¼Ô³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ö¸Î¤«¤é2Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡¢»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÊÆ·³¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»ö¸Îµ¡¤Î°ÌÃÖ¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÆÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿123ÊØ»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¡¢ºÆ¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î5Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆâÉô¹ðÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ123ÊØ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¹¥¯ー¥×¤·¡¢»ö¸Î¤«¤é20Ç¯¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¸æÁãÂë¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦ Æü¹Ò123ÊØ»ö¸Î20Ç¯¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ËÜ½ñ¤ÎÁ°ºî¤ËÅö¤¿¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆÅÄ¡§¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¡¢Ì·½â¤äµ¿Ìä¤ÎÂ¿¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¸ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¹¤é²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À2005Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤Î»ö¸Î¸¶°ø¤¬²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ò¶õ±§Ãèµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î¶õµ¤ÎÏ³ØÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¹À»á¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢123ÊØ¤Ë¤Ïµ¡ÂÎ¸åÉô¤ÎÏÄ¤ß¤È¥À¥¤¥Ðー¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¹Ò¶õµ¡¤Î¿âÄ¾ÈøÍã¤¬¶õµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤¸¤ì¡¢À©¸æÉÔÇ½¤È¤Ê¤êÇËÂ»¤¹¤ë¸½¾Ý¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë»ö¸Î¸¶°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¿äÂ¬¤ò½Å¤Í¡¢À¤¤Ë½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£²ó½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡40Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤Î¤Ç¤¤ë»ö¸Î¸¶°ø¤¬¿äÂ¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¼èºàÃæ¤Ëº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÊÆÅÄ¡§º¤Æñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1995Ç¯°Ê¹ß¤Î¼èºà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¿Í¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í½»»¤Ë¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É¬¤º¿¿ÁêµæÌÀ¤Ï¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤ä»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¡¢»ö¸ÎÄ´ºº¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤Î¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£4¿Í¤â½õ¤«¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î»³
¨¡¨¡¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¾Ú¸À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÆÅÄ¡§¼«Ê¬¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼èºàÈÉ¤Ï¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Ï¾åÌîÂ¼¤ÎËÙÀî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÂð¤Ë½É¼Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼èºàÈÉ¤¬¾åÌîÂ¼¤«¤é°äÂÎÈÂÁ÷Àè¤ÎÆ£²¬»Ô¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙÀî¼é¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬ÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¸æÁãÂë¤Ï520¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¨¤ß¤Î»³¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â¼¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï4¿Í¤â½õ¤«¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î»³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤ò·Ð¤ì¤Ð¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤ä¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤«¤é»ö¸Î¸½¾ìÆÃÄê¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÏÇ¡×¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ì¥Ã¥Á¾Ú¸À¤ÎÆâÍÆ¡×¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÈÀ¸Â¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Î¿©¤¤°ã¤¤¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤Î²ò¼á¤ÈÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¥º¥ì¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª¤è¤½Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÊÆÅÄ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Î¼«±ÒÂâ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÊÆÅÄ¡§»ö¸Î¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢ÆîË¼Áí»Ô¤ÎÊ÷²¬»³¤Ë¤¢¤ë¼«±ÒÂâ¤Î¥ìー¥Àー¥µ¥¤¥È¤¬¡¢123ÊØ¤¬¾ÃÂ©¤ò¤¿¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÉô¹Ò¶õÊýÌÌÂâ¤Î»ÊÎá´±¤¬ÀïÆ®µ¡¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¡¢É´Î¤´ðÃÏ¤«¤éF-4¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÄå»¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¤ÏÁêÅöÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»þ¤ä¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹Ìî¸©Â¦¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸íÊó¤¬Â³¤¡¢ÁÜº÷Ââ¤âÊóÆ»¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¢£»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡©
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸íÊó¤Ï¼«±ÒÂâ¤¬»ö¸Î¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼èºà¤äÏÀµò¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥Þ¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥È¥Ì¥Ã¥Á¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿1995Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤«²¿¤é¤«¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢123ÊØ¤Î»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±¢ËÅÏÀ¤á¤¤¤¿ÏÃ¤ä¥Ç¥Þ¤¬½Ð²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉºÇ¶á¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÀÎ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È²±Â¬¤¬½Ð¤¬¤Á¤Ê»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Î7Ç¯Á°¤Ëµ¡ÂÎ¤¬¿¬¤â¤Á»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½¤Íý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Üー¥¤¥ó¥°¤¬¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡ÂÎ¸åÉô¤Î°µÎÏ³ÖÊÉ¤ËÇËÂ»¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÍ¿°µ¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤Î¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÇËÂ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·ëÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°äÂ²¤ÎÊý¤Ë¤â¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡Êó¹ð½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»ö¸Î¸¶°ø¤ËÛ£Ëæ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
ÊÆÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÖÊÉ¤è¤êÀè¤Ë¿âÄ¾ÈøÍã¤¬²õ¤ì¤¿¤ó¤À¡¢Àè¤Ë¿âÄ¾ÈøÍã¤¬²õ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤»¤¤¤À¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¸åÄÉ¤¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÇ¿Í¤¬²¿¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤â¤Ê¤¯È¯¿®¤·¤¿Àâ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤âºÇ½é¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö»ö¸Î¸¶°ø¡×¤¬µ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ç¥Þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ã£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤Ï¡¢40Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ÆÆüËÜ¤Î¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤äÂÐºö¤ÏÊÑ²½¡¦¿ÊÊâ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÊÆÅÄ¡§À©ÅÙÅª¤Ë¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿1985Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¹Ò¶õ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤é¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2000Ç¯¤ÎÃÏ²¼Å´ÆüÈæÃ«Àþ¤ÎÃæÌÜ¹õ±ØÃ¦Àþ¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë²þÁÈ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤µ¤é¤Ë²þÁÈ¤µ¤ì¤Æ¡¢2008Ç¯°Ê¹ß¤ÏÁ¥Çõ»ö¸Î¤âÄ´ºº¤¹¤ë±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡ÊJTSB¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´ººÂÎÀ©¼«ÂÎ¤Ï1985Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Èô¹Ôµ¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÉý¹¤¤»ö¸Î¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Ë²þÊÑ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆÅÄ¡§¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤é¤º¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·Ð¸³¼Ô¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢JTSB¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅìÂç¤Î¹Ò¶õÎÏ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ÆÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÁÇ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð123ÊØ¤Î»ö¸Î¤ÎºÝ¤â¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸À¤¤²ó¤·¤¬Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Ê¹¤¤¤¿¤éÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Åö¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ò¶õµ¡¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ò¡¢Ä´ºº°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡40Ç¯¤ÇÄ´ººÂÎÀ©¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬Ä´ºº¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÊÆÅÄ¡§Æü¹Ò¤Î123ÊØ¤È¤¤¤¦°ì¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¿¤Î¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÊÆ¤ÎÀ¯¼£·èÃå¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¯¼£·èÃå¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¿¿¤Î¸¶°ø¤¬¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¶µ·±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¤È×ÖÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö¼Â¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯ÏÄ¤á¤é¤ì¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡À¯¼£·èÃå¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¡¢»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð³Î¤«¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤ÎÊý¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¤Î¸æÁãÂë¤Ø¤ÎÅÐ»³¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î°äÂ²¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°äÂ²¤ÎÊý¤¬ºÇ¤â¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Î¿ÆÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï°äÂ²¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢°äÂ²¤ÎÊý¤Ë¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¡¢±¢ËÅÏÀ¤ä¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÛ£Ëæ¤Ê»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤äÆü¹Ò¤È¤¤¤¦´ë¶È¤òÈãÈ½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·ë¶É°äÂ²¤Î¿´¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½ñ¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂÎ¤â¤¢¤Á¤³¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï»ö¸Î¤«¤é40Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢50ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤Î´Ö¤Ëµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢»ö¸ÎÅöÆü¤Ë¼èºà¼Ô¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¹îÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Îº®Íð¤¹¤ë¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤¿Í¤Ë¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó¡ØÆü¹Ò123ÊØ»ö¸Î 40Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡ÙÃø¼Ô¡§ÊÆÅÄ·û»Ê²Á³Ê¡§1980±ßÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î26Æü½ÐÈÇ¼Ò¡§ÊõÅç¼Ò