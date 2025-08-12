【コトブキヤ新商品展示＆体験会 in ヨドバシ カメラ マルチ メディア Akiba】 8月13日11時～17時 実施予定 会場：6階ホビー売場特設スペース

ヨドバシカメラは、マルチメディアAkibaにて「コトブキヤ新商品展示＆体験会 in ヨドバシカメラマルチメディアAkiba」を8月13日11時～17時に実施する。会場は同店舗6階ホビー売場。

今回のイベントでは、今秋、今冬にかけて発売予定の新商品の展示、実際に試せる試遊会を実施する。またイベント中にコトブキヤ製品を購入した来場者には、2,000円以上でコトブキヤロゴステッカー、5,000円以上でM.S.Gプラユニット4種を進呈する。

(C)KOTOBUKIYA