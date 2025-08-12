½÷»Ò¥´¥ë¥Õ24ºÐ¤¬ÈáÌÄ¡Ö¥Ò¥ã¡¼¡ª¡×¡¡Á´±ÑV¤«¤éÂ«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤Î½éÂÎ¸³¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¡¢AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿24ºÐ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê²Ö²¦¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥«¥Ì¡¼½éÂÎ¸³¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¹ª¤ß¤Ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¤ÎËÜ¶È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤ÊÍÍ»Ò¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´±Ñ½÷²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ì¡¼¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥«¥Ì¡¼½éÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿»³²¼¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥É¥ë¤òÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Î¤è¤¦¤À¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥ã¡¼¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¦¾å¤È¿å¾å¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¼´¤¬ÉÔÆ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥«¥Ì¡¼¤Î¥Ñ¥É¥ê¥ó¥°¤Ï²¿¤«¼´¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Áæ¤®Êý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ì¡¼ÂÎ¸³¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï³®Àû»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¤Ï4°Ì¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂô»³¤Î¤´À¼±çÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë