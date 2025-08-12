齋藤飛鳥、「私、かわいいな！って思うことあります？」と聞かれ…

女優・タレントの齋藤飛鳥（27歳）が、8月11日に放送された音楽番組「ハマスカ放送部」（テレビ朝日系）に出演。「私、かわいいな！って思うことあります？」との質問に答えた。



番組は今回、10日に27歳の誕生日を迎えた齋藤の飛躍チャレンジ企画「齋藤飛鳥囲み取材チャレンジ」を実施。矢継ぎ早に飛んでくる質問に次々と答えていく中で、「私、かわいいな！って思うことあります？」と質問を受ける。



これに齋藤は「あ〜……たまに」と回答。さらに「最近で一番かわいいな！と思ったのはいつですか？」と聞かれると、齋藤は「炊飯器からおにぎり結ぼう（握ろう）と思って、ダイレクトにお米を取ったときに、熱すぎて、反射神経で戻したときに『あっ、かわいい』って（笑）」と語った。