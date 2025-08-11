1日に入団した育成のフェリス「自分の特長は遠くに飛ばすこと」

■巨人 ー 中日（11日・東京ドーム）

巨人の新外国人、育成のクリスチャン・フェリス外野手が11日、東京ドームで行われる中日戦前の全体練習に参加。フリー打撃で柵越えを連発し、周囲を驚かせた。

身長200センチ、体重127キロの堂々の体格。阿部慎之助監督ら首脳陣が見守る中、左打席から豪快アーチを飛ばした。右翼席後方の電光掲示板に直撃する打球も。「自分の特長は遠くに飛ばすこと。みんなの前で見せられてよかった」と笑顔を浮かべた。

ドミニカ共和国出身の22歳は、1日に巨人と育成契約を結んだばかり。ブルージェイズ傘下1Aでは昨季76試合出場で14本塁打を放ったパワーが何よりの魅力で、打球速度116.2マイル（約187キロ）の弾丸ライナーでアーチをかけたことも。「力があるので、あそこ（電光掲示板）まで飛ばすのは普通じゃないですか？ 力があるので飛ばすことはできます」と胸を叩いた。

フリー打撃後には、阿部監督から「外国人選手の場合は特に内角直球や変化球を投げられる。ファームでも練習して打てるように頑張ってください」と声をかけられた。「100％ではないけど、慣れつつあります。日本食も食べられています」という22歳が、驚愕のパワーをアピールしていた。（Full-Count編集部）