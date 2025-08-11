26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤Ë¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×µÓÀþÈþºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Çºå¿ÀÀï»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Õ¥¡¥óÂçÀä»¿¡ÖÎÉ¤¤¤ª¿¬¤ä¡×
10Æü¤Îºå¿À¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡ÖNMB48¡×¾®Åè²ÖÍü(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNMB48¡×¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®Åè²ÖÍü¤¬8·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£10Æü¤Îºå¿À¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÓÀþÈþºÝÎ©¤Ä»Ïµå¼°¡Ä¡ÖNMB48¡×¾®Åè²ÖÍü¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2016Ç¯¤«¤éÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯11·î¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë26ºÐ¤Î¾®Åè¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëºÇ¸å¤Î»Ïµå¼°¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¤Ï¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¿þ¤ò·ë¤Ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Á¥é¸«¤»¡£²¼¤ÏµÓÀþÈþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤Èµå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¤Ï¼«¿È3ÅÙÌÜ¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿½é¤Î¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡¡3ÅÙ¤âÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Joshin¤µ¤ó¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¾®Åè¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥«¥ï&ÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬¡¼¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÍò¡£¤Þ¤¿¡¢¸µNMB¤ÎÀÐÅÄÍ¥Èþ¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤ª¿¬¤ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î31¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë5-2¤Ç²÷¾¡¡£¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÔ¸×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
