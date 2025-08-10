日本の人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」は、経済制裁下のロシアでも広く流通しています。どのように輸入しているのか、販売業者が取材に応じました。

平山晃一記者（NNNモスクワ）「店内のゲームコーナーには、話題の『Nintendo Switch 2』がずらりと並んでいます」

ロシア国内の家電販売店には、今年6月に発売が開始された日本の人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」が数多く店頭に並んでいました。日本円でおよそ11万円で、日本より数万円高い価格です。

M.Video-Eldoradoゲーム関連部門責任者「4月に世界と同時に予約受け付けを開始したが、予想を遙かに上回る注文があった」

ウクライナ侵攻後には、多くの日本企業がロシアから撤退していて、任天堂も日本テレビの取材に対し、「ロシアへの商品提供はすでに行っていない」とコメントしています。

また、日本やEU（＝ヨーロッパ連合）は今年、無人機の操縦など軍事転用の恐れがあるとして、ゲーム機のコントローラーなどの輸出を禁止する追加制裁を実施しました。

M.Video-Eldoradoゲーム関連部門責任者「公式な輸入ができないため、他の選択肢を探している。仕入れ先は中東・中国・香港など多岐にわたる」