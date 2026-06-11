【マックスゲームズ「あつまれ どうぶつの森」アクセサリー】 8月上旬 発売予定 マックスゲームズは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの「あつまれ どうぶつの森」デザイン3種を8月上旬に発売する。 スマートポーチEVA 表面にハードなEVA生地、内側にはソフト生地を使用しNintendo Switch 2本体を保護するケース。ハンドル付きで、ゲ&#12