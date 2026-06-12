人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」の多言語対応版について、販売元の任天堂（京都市南区）が発表した転売対策が注目を集めている。Switch 2と言えば、2025年6月5日に発売されると、高い抽選倍率となった人気ぶりが大きな話題になった。「プレイ50時間以上」の購入条件を復活させる「Switchのプレイ時間が50時間以上」などと転売対策も打ち出された。それでも、発売初日に大手フリマサイトで高額転売され、批判も相次いだほどだ。