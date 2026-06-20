20日午後、神戸市のマンションの一室で冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかり、警察は男性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査しています。 20日午後0時半前、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、安否確認のために訪れた警察官が大型冷凍庫の中から男性の遺体を発見しました。 警察によりますと、遺体は成人男性で損壊されていて、腐敗が進んでいたということです。 当時、部屋の玄関扉は施錠されていて、