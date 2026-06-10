【Nintendo Switch Cloud Version「キングダム ハーツ」シリーズ】 6月9日 販売終了 スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch Cloud Versionの「キングダム ハーツ」シリーズ4作品を6月9日23時59分をもって販売終了した。 販売が終了となったのは2022年2月に発売された「キングダム ハーツ」シリーズ4タイトル。具体的には「KINGDOM HEARTS - HD 1.5+