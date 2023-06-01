【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「KINGDOM HEARTS Collection」が発表された。 Switch2版「キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス-」、「キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ」、「キングダム ハーツIII + Re Mind」の3作が発売決定。Sw