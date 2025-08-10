FC東京vs鹿島 スタメン発表
[8.10 J1第25節](味スタ)
※19:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 30 岡哲平
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 31 小林将天
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 88 山口太陽
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 20 舩橋佑
MF 40 鈴木優磨
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 13 知念慶
監督
鬼木達
