[8.10 J1第25節](味スタ)

※19:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 5 長友佑都

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 30 岡哲平

MF 8 高宇洋

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 33 俵積田晃太

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 26 長倉幹樹

控え

GK 31 小林将天

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

MF 10 東慶悟

MF 37 小泉慶

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

FW 88 山口太陽

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

松橋力蔵

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 7 小川諒也

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 20 舩橋佑

MF 40 鈴木優磨

MF 71 荒木遼太郎

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 4 千田海人

DF 23 津久井佳祐

DF 28 溝口修平

MF 10 柴崎岳

MF 14 樋口雄太

MF 27 松村優太

FW 11 田川亨介

FW 13 知念慶

監督

鬼木達