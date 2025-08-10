世界初のロボット4S店がオープン―中国

中国で7月8日、世界初のロボット4S店が正式にオープンしました。4S店とは、販売・整備・部品・サービスの一体型店舗です。店内には、家庭のシーンを再現した展示コーナーや、家庭での付き添いやサービスに活用できるさまざまなタイプのロボットを紹介するコーナーなど、用途別のエリアが設けられています。

また、ロボット実演専用カウンター、産業用アプリケーション専用カウンターなど、複数のカテゴリー別展示があり、現在人気の多種多様なロボットが並べられています。スタッフによると、ロボット4S店と自動車4S店の最大の違いは、ロボット4S店が単一ブランドの展示ではなく、複数ブランドを集めた「ロボットの展示・販売拠点」となっている点です。

現在、店内では医療用、産業用、コンパニオンタイプ、バイオニックタイプなど50種類以上の製品を取り扱い、「没入型体験ー即時販売ーサービス提供」が一体化したモデルを構築。ロボットの展示や販売だけでなく、組立やメンテナンス、アフターサービスをトータルで提供しています。

ロボット応用市場の拡大に伴い、こうした新しいサービス市場が静かに成長しています。これは産業エコシステムの高度化に新たな原動力を与えるだけでなく、生活に密着したサービス形態を通じて、ロボット技術を人々の日常へと確実に浸透させています。（提供/CRI）