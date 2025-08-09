¾¾²¬çýÍ¥¡¡¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤·ÐÎò¹ðÇò¡Ö»³Â¼¹ÈÍÕ¤µ¤ó¤Î¡Ä¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤â¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£»ÒÌò»þÂå¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëà·ÐÎòá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤¬·ÝÎò£²£³Ç¯¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥á¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¡Ö£²£³Ç¯¤«¡££¸ºÐ¤«¤é»Å»ö¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£½êÂ°¤Ï¤·¤Æ¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö£±£°ºÐ¤È¤«¤À¤«¤é¡££²Ç¯¤°¤é¤¤¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿£²Ç¯¤°¤é¤¤¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¡£»ä¤Î¼õ¤«¤Ã¤¿£²ËÜÌÜ¤Î»Å»ö¤¬¡¢¤³¤³£Ô£Â£Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Î»³Â¼¹ÈÍÕ¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¡££±£°ºÐ¤ÎÌò¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡Ö¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡£¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤ÆËè½µ¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤ì¤µ¡¢ºÆ¸½¥Ó¥Ç¥ª¤·¤Ã¤«¤êºî¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢Ãµ¤»¤Ð¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤Þ¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£