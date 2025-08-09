大宮vs千葉 スタメン発表
[8.9 J2第25節](NACK)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
MF 42 藤井一志
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 44 福井啓太
MF 16 安光将作
MF 18 津久井匠海
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 29 カプリーニ
監督
長澤徹
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 26 植田悠太
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
