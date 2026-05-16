オリックスは１５日、スポーツ報知既報通り、山下舜平大投手（２３）が、米国で右肘内側側副じん帯再建術を受けたと発表した。全治の期間は明らかにしていないが、今季中の復帰は絶望的となった。一般的なトミー・ジョン手術より早い、１年前後での復帰を目指したい１６１キロ右腕の意思を受け止め、球団は米国での手術に理解を示した。プロ６年目の今季は、右肘のコンディション不良で開幕直前に離脱。４月にスローイングを再