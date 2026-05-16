SABON（サボン）の人気夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」の世界観を表現した特別なアフタヌーンティー「Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea」が、キンプトン新宿東京にて2026年6月11日（木）から開催されます。ペパーミントとユズが織りなす爽やかな香りを、スイーツやセイボリーで美しく再現♡夏のご褒美時間にぴったりの限定体験です。 SABONの香りを味わう特別