濃厚なカフェオレと甘酸っぱいいちごミルクの風味！ローソン「酪王協同乳業監修　ハイカフェオレ・いちごオレホイップサンド」

ローソン「酪王協同乳業監修 ハイカフェオレ・いちごオレホイップサンド」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：397円

販売店舗：東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)では、『ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味』を始め、山形名産のだだちゃ豆を使用した『殿様のだだちゃ豆おにぎり』など計8品が登場！

今回は、ローソン「酪王協同乳業監修 ハイカフェオレ・いちごオレホイップサンドを紹介。

ローソン「酪王協同乳業監修 ハイカフェオレ・いちごオレホイップサンド」は福島県でお馴染みのドリンク「酪王ハイ・カフェオレ」と「酪王いちごオレ」をイメージした、2種のホイップをサンドしたサンドイッチです。

濃厚なカフェオレと甘酸っぱいいちごミルクの風味が特長です。

デザート感覚で楽しめます。

