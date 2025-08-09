大谷翔平（31=ドジャース）が投打の二刀流で躍動した。

日本時間7日のカージナルス戦は「1番投手兼DH」で出場。投げては今季最長の4イニングを2安打1失点、8奪三振。100マイル（約161キロ）超えが6球あった。打っては三回に逆転の39号2ラン。「ショウヘイのピッチングは素晴らしかった。速球も制球もファンタスティックだったよ」とロバーツ監督も満足げだった。

「4イニングをしっかりと投げ切れたのが一番いいことだと思う。ピッチングの方で特に大きな前進があったと思う」

試合をこう振り返った大谷がこのまま先発ローテに定着するのは当然として、問題は佐々木朗希（23）だろう。

■「フォームが課題」

右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているものの、6日にはブルペンで新球のツーシームも交えて34球。9日には本拠地で3度目のライブBPを行う予定だ。

「痛みもないし、不安がとれたので、フォーム的なところが課題。しっかりやって、いい準備ができれば」

こう言う佐々木は今月下旬に復帰予定。ロバーツ監督は「先発として考えている」と話す一方で、「調整を継続させて様子を見る。変更が必要ならそのときに考える」とも言っている。

■フロント幹部がゾッコン

ドジャースの先発は現在、山本（26）、カーショー（37）、グラスノー（31）、スネル（32）、シーハン（25）、大谷の6人。ローテーションは飽和状態だけに、現在の先発や佐々木の状態次第でリリーフとしての起用も視野に入れているということだ。

しかし、「ドジャースの先発ローテを決めているのはロバーツ監督ではなく、フリードマン編成本部長です。ロバーツ監督の発言が二転三転するのは、彼に最終的な決定権がないから。そのフリードマンが佐々木の能力を高く評価しているのです」と、特派員のひとりがこう続ける。

「フリードマンは佐々木がロッテにいたときからゾッコン。度々、来日して実際の投球をチェックしていたどころか、球種ごとの細かいデータを蓄積していた。ドジャースはカーショー以来、生え抜きのエース候補が育っていない。メジャーデビューして2ケタ勝利をマークする投手は何人もいますけど、ケガも含めて長続きしないのです。それだけに若くして獲得した佐々木には1年目からプレーオフも経験させ、ゆくゆくは投手陣の柱に育てたい。FAを取得する6年目以降のことも、いまから考えていると聞きました。8月下旬に復帰次第、先発ローテに入れる腹積もりです」

生え抜きが割を食うことに

となると佐々木の復帰によって、現状の先発6人のうちのひとりがローテからはじき出されることになる。

「スネル、グラスノー、山本、大谷の4人は安泰。ローテから外すとしたらカーショーかシーハンでしょう。今年限りで引退するであろうカーショーのクビに鈴をつけるのは難しいだけに、おそらくシーハンをロングリリーフに回すことになるのではないか」（同）

160キロ超右腕のグラスノーに続いて、サイ・ヤング賞2度のスネルがILから復帰。実績ある先発がローテに戻ってきたことで、生え抜きのメイ（27）はトレードでレッドソックスに放出された。そして今度はやはり生え抜きのシーハンが冷や飯を食わされそうなのだ。

佐々木は故障する前まで、8試合に先発して1勝1敗、防御率4.72。売り物の球速が160キロに届かなかったばかりか、与四球は34回3分の1で22と、制球もままならなかった。日本のプロ野球と比べ、大きくて重く滑りやすいメジャー球への対応も問題視された。米メディアからは「マイナーで調整させた方がいい」との声も上がったほどだ。

ロッテ時代から首脳陣を悩ませた“休み癖”の問題もある。本人は肩の痛みの原因を「フォームの崩れ」と話しているものの、だとすれば日本にいたときに修正できなかったのはなぜか。なにしろ、これまでシーズンを通して働いた経験がないのだ。

先発に復帰して飛び抜けた結果を残せるならともかく、そうでなければ波紋が生じる。いくらフロント幹部の期待が大きくても、投手をひとりはじき出して先発を務めることになれば、結果が求められるのは当然だからだ。

球団サイドは佐々木を重宝しているかもしれないが、チームメイトは複雑な心境ではないか。佐々木は古巣ロッテ時代から、自己中心的な振る舞いでチーム内に波風を立ててきた。大谷のような献身スタイルとは真反対で、常勝軍団のド軍で同じことが受け入れられるはずもない。佐々木の「不純物認定」は時間の問題とも見られている。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

