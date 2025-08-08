9回に綾羽が土壇場で同点→午後10時超えも試合継続

第107回全国高校野球選手権は8日、第4日を迎え、第4試合では綾羽（滋賀）が延長タイブレークの末、6-4で高知中央を下し、初戦を突破した。試合終了は午後10時46分。“史上最遅”決着となった。

この日、第3試合の横浜（神奈川）-敦賀気比（福井）で4回に強い雨が降り出して一時中断。阪神園芸のスタッフが迅速な整備を行ったが、試合再開は午後6時21分頃だった。中断の影響もあり、第4試合は午後7時49分開始となった。

試合は高知中央が3回、4回に1点ずつ先行。しかし、綾羽も5回に1点を返すと、1点を追う9回に土壇場で同点に追いついた。その裏、高知中央はサヨナラ勝ちを収めず試合は延長戦に突入した。

同大会には昨年から酷暑対策として、最も気温が上がる時間帯を避けるため、「午前の部」（第1、第2試合）と「夕方の部」（第3、第4試合）の2部制が導入された。2部制の第4試合は原則的に、午後10時を過ぎた場合は新しいイニングに入らず、決着がつかなければ継続試合となることが決まっていた。

試合は、9回終了時点で午後10時を回っていたが、「10回のみ試合を継続します」と異例のアナウンス。タイブレークで試合が続行されると、綾羽が連続適時打などで4点を奪い勝ち越しに成功。逆転勝利で初戦を突破した。

午後7時49分の開始時間、午後10時46分の試合終了はいずれも史上最も遅い記録。これまでの最も遅い開始時間は今大会の第3日、第4試合の旭川志峯-広陵の午後7時29分。最も遅い終了時間は、2021年の第103回大会の小松大谷-高川学園の午後9時40分だった。（Full-Count編集部）