スカッとする！子の万引きでゴネる親に、店員が渾身の一言｜子どもが万引きしたら親はどうする？【ママリ】

この物語は、作者・さやこ(@sayakonosayako)さんが過去に経験した実話をもとに描かれています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『子どもが万引きしたら親はどうする？』第9話をごらんください。

コンビニでアルバイトをしていたさやこさんは、店内で万引きをしている男の子を見つけました。万引きした商品の代金を母親が支払い帰っていくと、今度は父親が怒鳴り込んできました。さやこさんが万引きの詳細を説明すると、父親は捨て台詞を吐き…。

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

自分の子どもの犯行を認めざるおえなくなった父親は、あろうことか開き直って「子どものしたこと」だと捨てぜりふを吐きます。それに対して、さやこさんは「子どものうちに何をしたか教えないと、大人になってからが大変」と、父親を諭したのです。



さやこさんの機転の利いた言葉に、とうとう父親は何も言い返せなくなったようです。

Ⓒ警視庁

