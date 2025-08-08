Ž¢ËÄ¤é¤à´Þ¤ßÂ»Ž£¤ÎÉÔ°Â¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ö¡ÄŽ¢Ç¯ÇÛÅö471Ëü±ßŽ£Ã¦¥µ¥éÅê»ñ²È¤¬Ë½Íî»þ¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëŽ¢7¥ë¡¼¥ëŽ£
¢£³ô¼°¤ÎÄ¹´ü¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤
Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ô²ÁË½Íî¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»þ´ü¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎã³°¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶²ÉÝ¿´¤«¤éÅê»ñ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë³èÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¡ Ä¹´ü¤Ê¤é³ô¼°°ìÂò
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¡¤Ï¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥·¡¼¥²¥ë¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥ÄÃø¡Ø³ô¼°Åê»ñ¡¡Âè6ÈÇ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼Â¼Á¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó»Ø¿ô¡×¤Ç¤¹¡£¿ÞÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¡¢³ô¼°¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏPRESIDENT OnlineÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1801Ç¯¡Á2021Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°¤ÎÇ¯Î¨¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï6.9¡ó¡¢Ä¹´üºÄ¤¬3.6¡ó¡¢Ã»´üºÄ¤¬2.5¡ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ï0.6¡ó¡¢¸½¶â¡ÊÊÆ¥É¥ë¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.4¡ó¤Ç¤¹¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³ô¼°¤Ø¤ÎÄ¹´üÅê»ñ¤Ï³Î¤«¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Åê»ñ¤ÏÄ¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¸º¤ë
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¢ 15Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÅê»ñ¤Ê¤éÉé¤±¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¢¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥È¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¡¼¥ëÃø¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ò¸¶ÃøÂè13ÈÇ¡Ó¡Ù¤«¤é¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤ÎÅê»ñ´ü´Ö¤ÈÇ¯Ê¿¶Ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î»¶¤é¤Ð¤êÊý¡Ê1950Ç¯¡Á2020Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½2¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢1Ç¯Ã±°Ì¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ´ü´Ö¤¬1Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ10¡óÄøÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹37¡ó¡¢ÎÉ¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹52.6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿¶¤ìÉý¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÍ´ü´Ö¤ò5Ç¯¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¿¶¤ìÉý¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.4¡ó¤«¤é¥×¥é¥¹28.6¡ó¤Þ¤Ç¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝÍ´ü´Ö¤ò10Ç¯¤È¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.4¡ó¤«¤é¥×¥é¥¹20.1¡ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë10Ç¯´Ö³ô¼°¤òÊÝÍ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³ô¼°¤ò15Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¤È¡¢¿¶¤ìÉý¤¬¥×¥é¥¹4.2¡ó¤«¤é¥×¥é¥¹18.9¡ó¤Î´Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢ºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï10¡óÄøÅÙ¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â4.2¡ó¡¢ºÇ¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï18.9¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¤·¤ÆÇ¯10¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢ºÇ°¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´üÅê»ñ¤Î²¸·Ã¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö15Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1¤Ä¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¹â¤¤Æü¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×£ ³ô¼°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×£¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¨¥ê¥¹Ãø¡ØÇÔ¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¡Î¸¶ÃøÂè8ÈÇ¡Ï¡Ù¤«¤é¡¢³ô¼°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½3¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯¡Á2016Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â¾å¾º¤·¤¿¥Ù¥¹¥È10Æü¡Ê¸¡¾Ú´ü´ÖÁ´ÂÎ¤Î0.1¡óÌ¤Ëþ¡Ë¤òÆ¨¤¹¤À¤±¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¿å½à¤¬11.4¡ó¤«¤é9.2¡ó¤Ø¤ÈÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«10Æü¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬2.2¡ó¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾×·âÅª¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÞÉ½4¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¿ôÇ¯¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢Ä¹´üÎßÀÑ»ñ»º³Û¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ô¼°¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤¤Ç¯¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Åê»ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÆü¤Ë³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤«¤ò¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¤ë½Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¹â¤¤Æü¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê³ô²Á¤ÎÆ°¤¤Ë±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ÆÄ¹´üÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤¤
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¤ ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¹â¤¤¥»¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¤¤Ï¡¢¤½¤Î¡¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø³ô¼°Åê»ñ¡¡Âè6ÈÇ¡Ù¤«¤é¡ÖS¡õP500¤Î¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Î¹½À®ÈæÎ¨¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½5¤Ç¤Ï¡¢1957Ç¯¡Á2021Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥»¥¯¥¿¡¼¤ÈS¡õP500¤È¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Îº¹¡ÊÄ¶²á¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ½¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Êµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¢À½Ìô¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡Ê¿©ÉÊ¡¢¥¿¥Ð¥³¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÍÑÉÊ¡¢¾®Çä¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÌÃÊÁ¤ØÅê»ñ¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¥»¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÃÊÁ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Îµò¤ê½ê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£³ô²Á¤Ï¿¶¤ê»Ò¡¢É¬¤ºÌá¤ë
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¥ ²¼¤¬¤Ã¤¿³ô¤Ï¾å¤¬¤ë
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¥¤Ï¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹Ãø¡Ø»Ô¾ì¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù¤«¤é»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½6¤Ï¡¢»Ô¾ì¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Å¬Àµ¤Ê²Á³ÊÂÓ¡ÊËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹»á¤Ï¤½¤ÎÃø½ñ¡ØÅê»ñ¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê20¤Î¶µ¤¨¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆ«¿ì´¶¤ÈÄÀÂÚ´¶¤Î´Ö¤ò
¡ü¹¥ºàÎÁ¤Ø¤Î´¿´î¤È°ºàÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Î´Ö¤ò
¡ü¤½¤·¤Æ¡¢²áÂçÉ¾²Á¤È²á¾®É¾²Á¤Î´Ö¤ò
¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
·Êµ¤¸åÂà¶ÉÌÌ¤äÆÍÈ¯Åª¤ÊË½Íî¤Ê¤É¤Ç³ô²Á¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤Ï¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²¼¤¬¤Ã¤¿³ô¤Ï¤¤¤º¤ì¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ëÉÔ°Â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¹â¤¤
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¦ ³ä°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë½ÅÍ×
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×¦¤Ï¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥·¡¼¥²¥ëÃø¡Ø³ô¼°Åê»ñ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤«¤é¡ÖÀ®Ä¹¤Îæ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¤Îæ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø³ô¼°Åê»ñ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤è¤ê¤â¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£³ô²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ï·×¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î
¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½7¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£À®Ä¹³ô¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿IBM¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥ª¥¤¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥¯¥½¥ó¡¦¥â¡¼¥Ó¥ë¡Ë¤È¤ÎÈæ³ÓÉ½¤Ç¤¹¡£
¾åÃÊ¤ÎÉ½¡ÊÀ®Ä¹»ØÉ¸¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹Î¨¤Ï¤É¤ì¤âIBM¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥ª¥¤¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏIBM¤¬Í¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÅÀ¤À¤±¤ò¸«¤ÆIBM¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÀ®Ä¹¤Îæ«¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÃæÃÊ¤ÎÉ½¡Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó»ØÉ¸¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¼ý±×Î¨¡ÊÊ¿¶ÑPER¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥ª¥¤¥ë¤¬IBM¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥ª¥¤¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬³ä°Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ë²¼ÃÊ¤ÎÉ½¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤ÏIBM¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÇÛÅö¤òºÆÅê»ñ¤·¤¿ºÝ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥ª¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢³ä°Â¤ÇÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤¤³ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×§ Åê»ñ²È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î´ðËÜ¸¶Â§
¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¡×§¤Ï¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥·¡¼¥²¥ëÃø¡Ø³ô¼°Åê»ñ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤«¤éÅê»ñ²È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥²¥ë¶µ¼ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¡Ê¡áPER¤¬Äã¤¤¡ËÌÃÊÁ¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢Åê»ñÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤ÁPER¤¬Äã¤¤¡ËÌÃÊÁ¤Ï³ä°Â¤ËÇã¤¨¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤ÁPER¤¬¹â¤¤¡ËÌÃÊÁ¤Ï³ä¹â¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤òÇã¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖÅê»ñ²È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î´ðËÜ¸¶Â§¡×¤òÄê´üÅª¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¥Ö¥ì¤Ê¤¤Åê»ñ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×Å´Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊË½Íî¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ö¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
Ä¹´ü³ô¼°Åê»ñ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¤«¤Ö¤·¤¤È¤¦¤·¡Ë
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È
1977Ç¯¡¢·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¡£2009Ç¯¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÂç·¿ÇÛÅö³ô¥á¥¤¥ó¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¾ì¤Ç¤â°ÂÄêÅª¤ËÇÛÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×¤òÆü¡¹ÌÏº÷¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡£2022Ç¯¤ÎÀÇ°ú¤¸å¤Î¼ê¼è¤êÇÛÅö³Û¤Ï¡¢282Ëü5128±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢±¿ÍÑ»ñ»º1²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢19Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñÀ¸³è¤ÇËá¤¤¤¿µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òTwitter¤ä¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÈ¯¿®¡£2023Ç¯3·î¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò³«Àß¡£¡ÖÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÅê»ñ¶µ°é¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥É¤Ç·î¤Ë18.5Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¹âÇÛÅö¡×³ôÅê»ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È Ä¹´ü³ô¼°Åê»ñ¡Ë