¡ØRTA in Japan ¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¿À¥×¥ì¥¤¡Ù30Áª¡ª 200ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¿äÁ¦¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¸«¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÊRTA¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¡¡¥²¡¼¥à¤Î¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÊRTA¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRTA in Japan Summer 2025¡Ù¤¬¡¢8·î9Æü¡Á15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØRTA in Japan Summer 2025¡Ù¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤³¤ß³Ø²ñ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÊç½¸¤µ¤ì¤¿¡Ú¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¿À¥×¥ì¥¤30Áª¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÀß¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈX¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Î¥ê¥×¥é¥¤¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ200ÄÌ°Ê¾å¤Î¿äÁ¦¤ÎÃæ¤«¤éÁªÄê¤µ¤ì¤¿RTA¤ò¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¿äÁ¦Ê¸¤ÎÈ´¿è¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚRTA in Japan¡¢¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¿À¥×¥ì¥¤Êç½¸¡Û- ¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤³¤ß³Ø²ñ (@game_yarikomi) June 9, 2025
²áµî¤Î"RTA in Japan"¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎRTA¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤🎮
¤ª¤¹¤¹¤áÄº¤¤¤¿RTA¤Ï¸åÆü¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤³¤ß³Ø²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹👾 pic.twitter.com/UaXo3Ywre8
01¡§¡Ø¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¶ÚÆù¤¬¥¿¥¤¥à¤òºî¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬¡¢ºÇÂçÉé²Ù¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É1¤ò¹¶Î¬¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼Â¶·¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¡¡Áö¤ê»Ï¤á¤ë¤È¤Ê¤¼¤«²¼¤¬¤ë¿´Çï¿ô¡£´°Áö¸å¤âÂ©ÀÚ¤ì¤Ê¤·¡£
¡¡Éð´ï¤ÏÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤ÈÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¡ª
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡RTA¤¬°ì¼ï¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤òe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸Æ¤ó¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡© e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë·æºî¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤È¶ÚÆù¤ÎÍ»¹ç¤¬Ì¥¤»¤ë¼î¶Ì¤Î17Ê¬¡£
02¡§¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¥¹¥¿¡¼¤ò16Ëç½¸¤á¤Æ¥¯¥Ã¥Ñ¤òÅÝ¤¹RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡ºÇ½é¤Î¥¸¥å¥²¥à¤Î±é½Ð¤ò¥«¥Ã¥È¡¢¥±¥Ä¥ï¡¼¥×¤ÇÊÉ¤äÈâ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢ÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¤òÌµÍý¤ä¤ê¼èÆÀ¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥°¥Þ¤ÎÂì¤ò¾å¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÎÏ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀµ³Î¤ÊÁàºî¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¤â¤Ï¤äÀâÌÀÉÔÍ×¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¡£Èà¤ÎÁö¤ê¤Ï·Ý½Ñ¤Î°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ëÌä¤ï¤ºRTA¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÉ¬¸«¡£
03¡§¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤Ò¤È¤ê¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò4¤ÄÁàºî¤¹¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡1P¡Á4P¥×¥ì¥¤¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÁàºî¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¡Ê¢â¼ÂÀÓ¡Ë¤ò100¸Ä½¸¤á¤ë¡£
¡¡1»î¹ç¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3000¸Ä½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡¢¥³¥Ô¡¼¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤òÌÜ²¡¤·¤Ç»ß¤á¤ë¤Ê¤ÉÁ¯¤ä¤«¤Ê¼êºÝ¤ËÃíÌÜ¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡4¤Ä¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤òÍÑ¤¤¤¿1¿Í¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¡¢¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÎÍð¿ôÄ´À°¡¢ÆÃ¼ìÁöË¡¤É¤³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿äÁ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Japanese Hotdog(Å·¤×¤é¤½¤Ð)¤ò½ä¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤äºÇ¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤âÂ¿¤¤¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
04¡§¡ØDance Dance Revolution STRIKE¡Ù4»þ´Ö¼åÍÙ¤êÂ³¤±¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¸«¤¨¤Ê¤¤±£¤·Ìð°õ¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ëRTA¡£
¡¡ÄÌ¾ï¥¯¥ê¥¢¾ò·ï¤ÈÎ¢¾ò·ï¤òÆ±»þ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´º¤¨¤Æ¤Î¥ß¥¹¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡Ö²¼¼ê¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡BPM320¤ÎÇúÂ®ºÇ½ª³Ú¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡4»þ´Ö¶á¤¯¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥×¥ì¥¤¤äÆÃ¼ì¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¸ò¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËDDR»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
05¡§¡Ø¥«¥É¥¥¥±¥¦¥¹ NEW BLOOD¡Ù°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥¢¥È¥é¥¹À½¤Î°åÎÅ¥²¡¼¥à¤ÇRTA¡£
¡¡¾ÃÆÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥É¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç»þ´ÖÃ»½Ì¡£ËÜÈÖ¤ÇÀ¤³¦µÏ¿µé¤Î¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹Ì¾Áö¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡²òÀâ¤ÎY¡Çs»á¤¬°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤é¤·¤¤¥Í¥¿¤ä¸ì¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë»ê¤ëÎ®¤ì¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤Ã¤µ¤óÀèÀ¸¤ÎÄ¶¼¹Åá¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤RTA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¼ê½Ñ¤Ë¸½¼Â¤Î´ÑÅÀ¤â´Þ¤á¤¿·Ú²÷¤ÇÌÌÇò¤¤²òÀâ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æþ¤Ã¤¿·ë²ÌRTA¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
06¡§¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥È¥í¥¤¥É¡Ù¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ë300È¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÇÅÝ¤¹RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¼èÆÀÎ¨14%¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡£
¡¡¥Ü¥à¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç½çÏ©¤òÌµ»ë¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÄ¶²ÃÂ®¤Ç¥Þ¥°¥Þ¤ò²£ÃÇ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¹¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¤ÎÏ¢Â³¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥Ý¤µ¤ó¤Î¿´´ã¼Â¶·¤äSRC¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ë¥µ¥¹¥ì¥¤¥à¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤Ð¤¿¤¶Ø»ß¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ö¥ì¥¤¥óÀï¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª¡ª
07¡§¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥è¥Ã¥·¡¼¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥Ð¥°Ìµ¤·¤Ç¹Ô¤¯ÀµÅýÇÉRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡±£¤·´Þ¤áÁ´¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò100ÅÀ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡£
¡¡Í±Í½1¥Õ¥ì¡¼¥àµ»¤Ç0.5ÉÃ¤ÎÃ»½Ì¡¢ÃåÃÏ»þ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤1¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥×¥ì¥¤¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë¥è¥Ã¥·¡¼¡õ¥¿¥Þ¥´¤µ¤Ð¤¤ËÃíÌÜ¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡RiJ¤Î¿À¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¥ì¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë»ö¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤¬¥¬¥ó¥¬¥ó¤È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯²èÌÌ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥ì¥¤¤ÏÌó£³»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÄ¹¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£yamayuu¤Î¼Â¶·¤È´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤â´Þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢À§Èó¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡RiJ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾¡¦¡¦¡¦¡£¡×¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ëº¢¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ½é´ü¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊRTA¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
08¡§¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ð¥°¤¢¤êRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥Û¥é¡¼·ù¤¤¤Êºî¼Ô¤¬À©ºî¤·¤¿¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡£
¡¡Áö¼Ô¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¢²òÀâ¤Ï2°Ì¤È3°Ì¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬Ã´Åö¡£
¡¡Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ½Äê¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºî¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¼¡¡¹¤È¥Ð¥°¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡Ö¸ø³«¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤êÌÌÇò¤¤¤Î¤Ïºî¼Ô¤ÎÊý¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡¼ê¤Ëºî¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥°¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬RTA in Japan¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç½é¤á¤Æ¸ø¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸å¤«¤éºî¼Ô¤µ¤ó¤¬»ëÄ°¤·¡¢¤½¤Î·ë²ÌÇÛ¿®¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶²¤é¤¯RTA in Japan»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤â¹þ¤ß¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Áö¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·²¿¤è¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
09¡§¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥Ü¥¦¥ë¡Ù¾å¡¦A¡¦B¤Î3¥¡¼¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡Êý¸þÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤Çû¤ê¥×¥ì¥¤¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ï±é½Ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´º¤¨¤Æ¤ÎÍî²¼¤Ç¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ËÊ¸¸¥¤¬¤¢¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¥Ü¥¦¥ë³Ø²ñ¤Î¸¦µæÀ®²Ì¡£Áö¼ÔÛ©¤¯¡Ö¥Ü¥¿¥ó3¤Ä¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¼«Æ°Ä´À°°Ê³°¤ËÂÇ¤ÄÊý¸þ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Â¾ÍÍ¡¹¤ÊÀ©¸Â¤ÎÃæ¡¢åÌÌ©¤ÊÈ¿¼Í³Ñ¤Ê¤É¤Î·×»»¤Î¸µ¤ËÀäÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¡Ä¡Ä
¡¡¥Á¥ã¡¼¥È¤Î°ÅµÎÏ¤È²ÚÎï¤Ê¥ê¥«¥Ð¥êÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
10¡§¡ØPortal¡ÙÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¸«¼é¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡½ÐÆþ¤ê¸ý¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¡£
¡¡ÆüËÜ1°Ì¤ÎÁö¼Ô¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÈ½Äê¤òÊ¬Î¥¡¢ÊÉ¤òÈ´¤±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈô¤Ð¤¹¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÀ¤³¦¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡Out of Bounds¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸³°¤Ø¤ÎÊÉÈ´¤±¤¢¤ê¡Ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê¥ë¡¼¥È¤òÀ©¸æ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤êÈ´¤±¤ë¼ÂÁö¤È¡¢Í»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¤¯Portal¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î²òÀâ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃãÈÖ¤È²òÀâ¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢RTA in JapanÆÈÆÃ¤Î1Áö¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ê¤¤¤Ì¤µ¤ó¤ÎPortal¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÂ§¤Ã¤¿²òÀâ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡£
¡¡À¤³¦´Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¤³¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á»Ï¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇPortal¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤á¤ë¸«»ö¤Êºî¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤ÊRTA¤Ç¤¹
11¡§¡ØParis Chase¡ÙÅ¨¼ÖÎ¾¤ò¥»¡¼¥ÌÀî¤ËÃ¡¤¹þ¤à¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥àRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤ÎRTA¡£Å¨¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥ÌÀî¤ËÅ¨¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥»¡¼¥ÌÀî¤ËÅ¨¼ÖÎ¾¤òÍî¤È¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢RTA in Japan²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ì¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤¯¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯²èÌÌ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£²òÀâ¤Î¥¢¥¸¡¼¥ó»á¤Î²òÀâ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤«¤ÄÌÌÇò¤¤¡ª
¡¡Áö¼Ô¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥Ð¥°¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÇ»Ì©¤Ê20Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö7Ê¬º¢¤«¤é¡£
¡¡¥»¡¼¥ÌÀî¤ò¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¶¥µ»¤À¤±¡ª
¡¡¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¡¼¡¼¡¼¥Ì!!
12¡§¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ÙÌó3»þ´Ö¤Ç½¸¤á¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½¸¤á¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡½ã¿è¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡ÉÔÀµ¤ËÀè¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿¯Æþ¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÀÄ¥³¥¤¥ó²ó¼ý¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÇÊÉ¤òÈ´¤±¤ë¡¢ºÇÆñ´Ø¤ò¥í¥±¥Ã¥È¥Î¥º¥ë¤Ç°ìÈ¯ÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤Éµ»½ÑÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
13¡§¡ØCook Serve Delicious! 3?!¡Ùµæ¶Ë¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÚÂÎ¸³RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡³ËÀïÁè¸å¤ËÊø²õ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥²¡¼¥à¡£ËþÂÅÙ¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ¥Àè¤·¡¢14·ï¤ÎÆ±»þÃíÊ¸¤ò1¿Í¤Ç¤µ¤Ð¤¯¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤ê¡¢Å¨¥Á¡¼¥à¤Î½Æ·â¤ÇÎÁÍý¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥²¡¼¥àÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¤¿¤À¤ÎÎÁÍý¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë½ù¡¹¤ËÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤º¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Î¥·¥§¥Õ¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ã¤×¤ê¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£miyanishi¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤â¥Ê¥¤¥¹¡£
¡¡ÎÁÍý¤Î¤·¤¹¤®¤Çç§¾ä±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áö¼Ô¤È·Ú²÷¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ë¿§¡¹¤È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÎÁÍý¥²¡¼¥à¡£RTA in Japan¤ÇÍ£°ì¥×¥ì¥¤Ãæ¤ËÄË¤ß»ß¤á¤òÅÉ¤ê¤À¤·¤¿RTA¤Ç¤¹¡ª
14¡§¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥ó¥¡¼¥Ü¡¼¥ë ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù300¥¹¥Æ¡¼¥¸ÄÌ¤·¹¶Î¬RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥Î¡¼¥³¥ó¤Ç300¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁöÇË¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÍî¤Á¤Æ½ªÎ»¡£
¡¡²òÀâ¤â¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥àÃ±°Ì¤ÎÁàºî¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤¬RiJ¤ò¸«»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿RTA¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿²òÀâ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ÎÏ¢È¯¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë¥â¥ó¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¸ø¼°RTAÁö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤æ¤È¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¾å¼ê¤µ¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·¹¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤¹¤À¤±¤Î¥²¡¼¥à¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤Æ¤¯¤ëÈë¤á¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¡¢¥â¥ó¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥È¡¼¥¯¡¢Á´¤Æ¤¬ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÁö¤ê¡£
¡¡¼Â¶·¤·¤Ê¤¬¤éÀ¨µ»¥×¥ì¥¤¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦RiJ¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
15¡§¡Ø¥Ý¥±¥â¥óÀÖÎÐ¡Ù1¿Í¤Ç2ºîÉÊÆ±»þ¥×¥ì¥¤¤Ç¿Þ´Õ´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡²»À¼Ç§¼±¤Ç¿Þ´Õ¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íð¿ôÄ´À°ÍÑ¥Ä¡¼¥ë¤òÂ¸µ¤Î¥Ú¥À¥ë¤ÇÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BGM¤ÎÇï¿ô¤Ç°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ2ºîÉÊÆ±»þ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶¼°Ò¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¡Ö¥Û¥é¡¼ÏÈ¡×°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëRTA¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡Î¾¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÀÖÎÐ¤ò¿Ê¹Ô¾õ¶·¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÆ±»þ¥×¥ì¥¤¡ÜÂ¤ÇÍð¿ôÄ´À°¡Ü²»À¼Ç§¼±¤Ç¿Þ´ÕÅÐÏ¿¥á¥â¡ÜRTA²òÀâ¡Ü²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¼Â¶·¡Ü¥³¥á¥ó¥ÈÆÉ¤ß¡Ä¡ÄÁ´¤Æ1¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÌó5»þ´ÖÈ¾¤â¤ÎÄ¹Ãú¾ì¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!! ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹!!
¡¡±¦¼ê¤Èº¸¼ê¤ÇÁàºî¤·¤Ä¤ÄÂ¤â»È¤¦¤·¥³¥á¥ó¥È¤âÆÉ¤à¤·²òÀâ¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÊÁö¤ê¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡RTA in Japan Summer 2024¤Î¥Û¥é¡¼ÏÈ¤À¤«¤é
16¡§¡Ø¥¢¥ó¥·¥ã¥ó¥È¥í¥Þ¥ó¡ÙÁö¼Ô¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡ÃÍÃÊ°Ê³°¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤RPG¡£
¡¡¡»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢Ì¿ÃæÎ¨100%¤ÎÀÐ²½ËâË¡¡Ê¥Ü¥¹¤Ë¤â¸ú¤¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¤â¤Ï¤äRTA¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¤Ä¤Î´°À®¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¶¸¤Ã¤¿OP¡¢¤½¤ì¤òÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤ë´ÑµÒ¡¢Áö¼Ô¤Î»ß¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡¢BGM¤äÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ëÅÙ¤Ëµ¯¤³¤ë¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¡¢ÄÌ¾ï¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤¬0¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¡¢ËâË¡¹¶·âÎÏ¤ÈËâË¡ËÉ¸æÎÏ¤¬È¿ÂÐ¡¢¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ºÇ¿·¾ðÊó¡£Á´¤Æ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤´°À®ÅÙ¡£
17¡§¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óR¡ÙÁö¼Ô²èÌÌ¤¬Ç»¤¹¤®¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡£Áö¼Ô¤Ï¤Ò¤È¤ê¥×¥ì¥¤¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£
¡¡¥¿¥¥·¡¼¥É¥«¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¡Ê·×»»¤µ¤ì¤¿»à¡Ë¡¢ÍÜ¿£¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ëRTAµ»½Ñ¤Î¿ô¡¹¤ËÃíÌÜ¡£
18¡§¡Ø¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÙÎø¤ÏÌÕÌÜ(ÊªÍý)¤ÊÌÜ±£¤·RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡ÌÜ±£¤·¤ÇÆ£ºê»í¿¥¤ò¹¶Î¬¤·¤Ä¤Ä²òÀâ¡£ÃÂÀ¸Æü¤È·ì±Õ·¿ÀßÄê¤¬ºÇÆñ´Ø¡£
¡¡¥¯¥ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉRTA¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¹ðÇò¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´¥»¥ê¥Õ¤ò¥¢¥Æ¥ì¥³¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¤È¤¥á¥â°¦¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡ÇúÂ®¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¹â¹»À¸³è¡¢Îø°¦¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸ø³«¹ðÇò¤«¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¡¼¥É¡£¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢1ÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆRIJ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡ª¤È¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿RTA¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¥á¥â°¦¤Ë°î¤ì¤¿RTA¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÎø¤Ï¿Í¤òÌÕÌÜ¤Ë¤µ¤ì¤ëÌÜ±£¤·¥×¥ì¥¤¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥×¥ì¥¤¤Î°Û¼Á¤µ¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¹¶Î¬ÊýË¡¡¢Áö¼Ô¤ÎÏÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¹âÉ¾²Á¡£
19¡§¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ù¶ÛÄ¥´¶MAX¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¸«²¼¤í¤·»ëÅÀ¤Î3D¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤Î20¡Á30ÌÌ¤ò¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡°ìÌÜ¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ëµ´ÃÜÆñÅÙ¤Ç¡¢30ÌÌ¥Î¡¼¥³¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×ÁØ¤Ç¤âÆÍÇËÎ¨¤ÏÌó3³ä¡£
¡¡12Ç¯¤Î¥×¥ì¥¤Îò¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ±¿¡¢½½»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡²òÀâ¤Î¥³¡¼¥ê¥ã¥ó¤µ¤ó¤Î¼Â¶·¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¯¡¢EST¡Ê½ªÎ»Í½Äê»þ¹ï¡Ë¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎRTA¤ò¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏÑ§¸ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤ÏÈ¤Ê¤Î¤À¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Áö¤ê¡¢²òÀâ¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤Ç¤â¤¬¶¯¤¯»ä¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
20¡§¡ØLobotomy Corporation¡Ù¥¿¥¤¥à¤ÏÌ¿¤è¤ê½Å¤¤RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¸¸ÁÛÂÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼ý½¸¤¹¤ë´ë¶È·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î°ú·Ñ¤®¤¢¤ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£
¡¡½¾¶È°÷¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¡£
¡¡ÁÛÄêºÑ¤ß¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¤ÎÃæ¡¢¥¯¥ê¥¢¤Þ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡46ÆüÌÜ¤«¤é¤Î¥Ü¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÇºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢50ÆüÌÜ¤Î¾Ð·â¤Î¥é¥¹¥È¤âË«¤á¾Î¤¨¤¿¤¤¡£50ÆüÌÜ¤âÇúÂ®¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Áö¼Ô²òÀâ¿Ø¤È¸¸ÁÛÂÎ¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¦°÷¤ò»È¤¤ÄÙ¤¹¥Á¥ã¡¼¥È¡¢±¿¥²¡¼¤òÄÌ¤·¤¿Íð¿ô¤«¤é¤ÎÃþ°¦¡¢Ì¤¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¡¢¾Ð·â¤Î¥é¥¹¥È¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê¤¬¤é¹âÆñÅÙ¤òÆó»þ´Ö¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÁö¤ê¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¡£
21¡§¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ù¥ê¥ó¥´¤òÅê¤²¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡Îß·×ÅÀ¿ô25ËüÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×³Ø²ñ¡¢Áö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢¥Ý¥±¥¹¥Ê¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤ÎÍÑ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡Áö¼Ô¤Î¥×¥ì¥¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²òÀâ¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢45Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤¬RTA¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¡£
¡¡»ä¤ËRTA¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢²¿ÅÙ¸«¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×³Ø²ñ¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ø¥Ã¥ÉÍýÏÀ¤Ê¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¤¬Ê¿Á³¤ÈÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²òÀâ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁö¼Ô¤È²òÀâ¼Ô¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤âÌÌÇò¤¯¤ÆFun¤ÈInterestingÎ¾Êý¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
22¡§¡ØÃÆËë¥¢¥Þ¥Î¥¸¥ã¥¯¡ÙÃÆËë¤â¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤â¥¢¥Ä¤¤RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡ÅìÊýProject¤Î³°ÅÁºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¹¥é¥Ã¥·¥åÃÆËëSTG¤ò¡¢¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¶Ø»ß¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç2¿Í¤¬ÊÂÁö¡£
¡¡´°Á´±¿¥²¡¼ÃÆËë¤ä¡¢²òÀâ¤Î¹ç´Ö¤Ë¶Á¤¯Áö¼Ô¤ÎÈáÌÄ¤Ê¤É¤½¤ÎÆñÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤Ç¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥Ü¥¹·âÇË¤¹¤ëÇ®¤¤Å¸³«¤Ë¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¹âÆñÅÙÃÆËë²óÈò¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈïÃÆ»þ¤ÎÈáÌÄ¤äÆñ½ê¤ÇÊªÀ¨¤¤²óÈò¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤ÎÀÜÀï¤Ï·ãÇ®¤Ç¤¹¡ª
¡¡¿Ë¤Î·ê¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ÊÃÆËëÈò¤±¤ÈºÇ½ª¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¥ì¡¼¥¹Å¸³«¡¢¤Þ¤µ¤Ëµæ¶ËÈ¿Â§À¸Ì¿ÂÎ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ªÆóÊý¤Ë¤è¤ëRTA¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤¨¤ëÃÆËë¤òÈ¿Â§¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²óÈò¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡¢¤Î¥Î¡¼¥¢¥¤¥Æ¥àÇû¤ê¤È¤¤¤¦Ä¶¹âÆñ°×ÅÙRTA¤ÎÊÂÁö¡£°ìÂÎ¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤É¤¦Èò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¤È¶Ã¤ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤Ìµ¤·¡£µæ¶ËÈ¿Â§À¸Ì¿ÂÎÆó¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÏÁ´ÊÔ¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
23¡§¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È8 ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÙÀµÅýÇÉ¤Ê150ccÁ´¥³¡¼¥¹RTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¥Ð¥°¤ä¡ÖÂç¤¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡×¤òÇû¤Ã¤ÆCPU¤Ä¤è¤¤¤òÁê¼ê¤ËÁ´48¥³¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¡£
¡¡Áö¼Ô¤Ï¥Þ¥ê¥«¤ò9999»þ´Ö°Ê¾å¥×¥ì¥¤¤·¤¿ÌÔ¼Ô¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò³Î¼Â¤Ë·è¤á¤¿¤ê¡¢Àè¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤òÆ§¤ó¤Ç¥È¥²¥¾¡¼¹ÃÍå¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸÷¤ë¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼ÈïÃÆ¤«¤é¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÖ¹ÃÍå¤ÎÊÉ¾Ã¤·¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÊÃÏ·Á¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥¯¡¢Åù¡¹Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Û¤Ü¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸«»ö¤ËÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿ÂÐ¿ÍÀïºÇ¾å°ÌÀª¤é¤·¤¤RTA¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ä¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê¥Ð¥°µ»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂ®¤¯Áö¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¶Ë¤á¤¿¡¢¼Â¤Ë¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤é¤·¤¤RTA¡£
24¡§¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó·õ½â¡Ù4¼ï¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¶¥¤¦RTAÊÂÁö
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡Â¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô4¿Í¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥¹¡£
¡¡DLC¤ÇLv.70¤Î¥¹¥¤¥¯¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤·ÌÔÄÉ¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·»þÅÀ¤Ç4¿Í¤¬¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡£´¿ÍÁ´°÷¤¬°ã¤¦¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê¤Ê¤ó¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¤µ¤¨¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°ã¤¤¡Ë¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÌµ¤±¤ì¤Ð¸«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¸«¤Æ¤ë»þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢RPG¤Ç¤ÎRTAÆÃÍ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ÈÁÈ¤ß¤Î¼«Í³¤µ¡õ³Ú¤·¤µ¤Î¿¿¿ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡RTA in Japan¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¤¥¯¥ó¥Á¥ã¡¼¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¥¹¥¤¥¯¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¥ã¥í»á¤¬1¥¸¥àº¹¤¢¤Ã¤¿ÃÙ¤ì¤òÇúÂ®¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ÏÉ¬¸«¡£
25¡§¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º´°Á´¥¯¥ê¥¢¥ê¥ì¡¼
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡3ºîÉÊ¤ò101%¡¢102%¡¢103%¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Í±Í½1¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÃ»½Ìµ»¡¢Ìµ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¾¤´¤Ê¤É¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
26¡§¡ØGeoGuessr¡Ù30Ï¢Â³¤Ç¹ñ¤òÅö¤Æ¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¸øÇ§¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÁö¼Ô¤¬¡¢À¤³¦Á´¹ñ¤«¤é¤Î¥é¥ó¥À¥à½ÐÂê¤ËÄ©Àï¡£
¡¡¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤Ï¥±¥Ë¥¢¤Î¾Ú¡¢³§¤µ¤ó¤ª¤Ê¤¸¤ß¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÅÅÃì¡¢È¬³Ñ·ÁÅÅÃì¤Ï¥á¥¥·¥³¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤¬¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥±¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤éÂ®¹¶¤ÇÀµ²ò¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡±¿Í×ÁÇ¤Î²ô¤ò°µÅÝÅª¤ÊÃÎ¼±ÎÌ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ëµ©Í¤ÊRTA
¡¡Google¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢½é¸«¤Ç¤â¥ë¡¼¥ë¤äÁö¤ê¤Î°Û¾ï¤µ¤ò°ìÈ¯¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë
27¡§¡ØEQUALINE¡ÙÇúÂ®·×»»¤ò1»þ´ÖÂ³¤±¤ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡°ìÉ®½ñ¤¤Ç¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦·×»»¼°¤òºî¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÁ´¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£
¡¡´°Áö¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¡¢ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®ÅÙ¤Ç¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¡¢CPU vs CPUÀâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡2Ç¯Á°¤ËSKB¤µ¤ó¤ÎÁö¤ê¤ËÆ´¤ì¤¿Áö¼Ô¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤ÎÀº¿À¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÂçÉñÂæ¡£²òÀâ¤Ë¤Ï¤½¤ÎSKB¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆñÅÙ¥«¥Æ¥´¥ê¡Ê´°Áö²ÄÇ½¼Ô¤¬ÍýÏÀ¾å¤Ç¤â10¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
28¡§¡Ø³¹¤Ø¤¤¤³¤¦¤è¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥ÕRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡¼Ú¶âÊÖºÑ¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡¢RTA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£
¡¡1²óÀï¤«¤é°ÛÍÍ¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¤Ïe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥ï¡¼¥É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¼Ú¶âÊÖºÑ²¦·èÄêÀï¤Î½éÀï¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç·è¾¡Àï¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ò¸«¤»¤¿»î¹ç¡£
¡¡¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹Æâ¤Ç¤Î¡¢¾¾Æó¤µ¤ó¤È¥½¡¼¥É¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤¬Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËËÜ¿Í2¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶öÁ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿Áö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
29¡§¡Ø¥É¥é¥¯¥¨III¡ÙËÜÈÖ¤ÎËâÊª¡Ê¥¾¡¼¥Þ¡ËÂçË½¤ìRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡À¤³¦2°Ì¤È5°Ì¤Ë¤è¤ëÊÂÁö¡£²òÀâ¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£
¡¡½øÈ×¤ÇÂçº¹¤¬¤Ä¤¯¤âÃæÈ×¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£¥¾¡¼¥ÞÀï¤ÇÎ¾¼ÔÁ´ÌÇ¡¢½ªÈ×¤Ç¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¡¢¥¾¡¼¥ÞºÆÀï¤ÇºÆ¤ÓÁ´ÌÇ¤ÈÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡½ã¿è¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¿ÏÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯²Æ¤ÎÂç¥È¥ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¾¡¼¥ÞÍÍ¤¬Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁö¼Ô¤µ¤ó¤ª2¿Í¤òÅ¥¾Â¤Ë´Ù¤é¤»¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¿äÁ¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áö¼Ô¤Î¤ªÆóÊý¤È¤âÈó¾ï¤Ë¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁàºî¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢½ªÈ×¤Ç¤É¤Á¤é¤â¥¾¡¼¥Þ¤Ë2Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¡£¤¼¤Ò¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤ÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
30¡§¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥½¡¼¥É¡Ù¥Ð¥°¤é¤»ÊüÂê¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëRTA
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡ÊÊ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤ÎRTA¡£
¡¡²ñÏÃ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ°ÜÆ°¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼ÃÃÌê²°¡¢Ìµ¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÃè¤òÉñ¤¦¤Ê¤É¥Ð¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¡£
¢£¿äÁ¦ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡ÇÛ¿®´ü´Ö4Æü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÁÀâ¡Ê¡©¡Ë¤Î¥²¡¼¥à¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¾×·â¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Á¡×¤È¸À¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬Ì¤¤À¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¢£Information
¡¦RTA in Japan ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://rtain.jp/
¡¦RTA in Japan - Twich
https://www.twitch.tv/rtainjapan
¡¦RTA in Japan X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/RTAinJapan