µ¤±Ô¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºî²È¤È¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÏ¢ºî¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø½µ´©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥á¡Ù¡££´ºîÌÜ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÈµÓËÜ¤òÅ·Ìîðó»Ò¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ£¿¿ÂóºÈ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥®¥í¥Á¥ó¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Å¾À¸Á°¤Î·ì¤¬Áû¤°!? ¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¡¢»Ë¼Â¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤ä¤À¤¤¤Ö°Û¤Ê¤ë²µ½÷¥²ー¥àÅªÊý¸þ¤ËÊª¸ì¤¬Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡ª¡©
¡Ø³¤ÅÍ¤Î²Î¤Ï¤¤¤ÄÄ°¤¤¤Æ¤âºÇ¹â¤Í～¡ª¡Ù©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤í¤½¤í¡¢¤ªÌÜ³Ð¤á¤Î»þ´Ö¤À¤è¡Ù
ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥ß¥µÃæ¤Î¶µ²ñ¡£¤Ä¤¤µïÌ²¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥êー¡ÊCV¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°À¤¤Î¼«Ê¬¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¢³¤ÅÍ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅ¾À¸¤·¤Æ2¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¿ä¤·¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ë
ÎÙ¤«¤é¡¢»¿Èþ²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤àÉ×¡¦¥ë¥¤²¦ÂÀ»Ò¡ÊCV¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê²ÎÀ¼¡£¤À¤«¤é³¤ÅÍ¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤Î¤«¤â¡Ë©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ê³¤ÅÍ¤Î¥»¥¯¥·ー¤Ê²ÎÀ¼¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢ÅÂ²¼¤Î²ÎÀ¼¤â¹¥¤¤À¤Ê¡£¤¤¤Ä¤«Äï²¦»Ò¤¿¤Á¤Î²Î¤âÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ë
½êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¦µÜ¤Î°ì¼¼¡£¥Ç¥å¡¦¥Ð¥êーÉ×¿Í¡ÊCV¡§ÅÄß·çý½ã¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥ë¥¤¤ÈÄï²¦»Ò¤Î¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥¹¡ÊCV¡§ÂçÄÍ¹ä±û¡Ë¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¡ÊCV¡§ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¤¬É×¿Í¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²¿¤òÂ£¤ë¤Ù¤¤«»×°Æ¤¹¤ë3¿Í¤Ë¡¢¥Þ¥êー¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÂ£¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¹ñ²¦¤¬Å®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¿Í¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤Þ¤«¤é¤Î°µ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥¹²¦»Ò¡£
°ìÊý¡¢¥·¥ã¥ë¥ë²¦»Ò¤Ï¡ÖËÍ¤ÏµîÇ¯¤Þ¤Ç»Ò¶¡ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²ÖÂ«¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¤È»×°Æ´é¡£©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥Þ¥êー¡Ö¥Ç¥å¡¦¥Ð¥êーÉ×¿Í¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡×
¥ë¥¤¡Ö¸÷¤êÊª¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥¤¥ä¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¤«¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¤«¡×
¥·¥ã¥ë¥ë¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦»³¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¤ª¤¸¤¤ÍÍ¤È¤«¤Ö¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤·¡×
¥ë¥¤¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¤Ê¡×
¥·¥ã¥ë¥ë¡Ö¤¤¤Ã¤½¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¡©¡×
¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥¹¡Ö¤ª¤¸¤¤ÍÍ¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤¾¡×
¡Ê¥Ï¥Ã¡ª ¤³¤ì¤Ï¡¢»¿Èþ²Î°Ê³°¤Î²Î¤òÄ°¤¯Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡Ä¡ª¡Ë©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥Þ¥êー¡ÖÅÂ²¼¤¬²Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ë¥¤¡Ö¡ª¡© ²Î¤ò¡©¡×
¥·¥ã¥ë¥ë¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©·»¾å¡¢²Î¤¨¤Ð¡©¡×
¥Þ¥êー¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤â¤´°ì½ï¤Ë¡ª¡×
¥Þ¥êー¡ÖÈþ¤·¤¤²¦»Ò¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò´î¤Ð¤Ê¤¤½÷À¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª ¤¤Ã¤È¡¢¥Ç¥å¡¦¥Ð¥êーÉ×¿Í¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´«¤á¤ë¥Þ¥êー¤ËÂÐ¤·¡¢²¦»Ò¤¿¤Á¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¥ë¥¤¡Ö¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥¹¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥å¡¦¥Ð¥êーÉ×¿Í¤¬²Î¤Ê¤É¤ò´î¤Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»ä¤Ï´õ¾¯¤ÊËÜ¤«¾ÓÁü²è¤Ç¤âÂ£¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ã¥ë¥ë¡ÖËÍ¤Ïº£Ç¯¤â²ÖÂ«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¥Þ¥êー¡Ö¤¤¤¤°Æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÅÂ²¼¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥ë¥¤¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä»ä¤Ï¡¢Â¾¤Ë²¿¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡Ä²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡Ä¡×
¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«～¡ª¡©¡ª¡© ´ò¤·¤¤～～¡ª¡ª¡ª¡×©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç´î¤Ö¥Þ¥êー¤ò¸«¤Æ¡¢¥ë¥¤¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥Þ¥êー¡Ö¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¶Ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡Ê¥®¥í¥Á¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤Ï¤º¡£»ä¡¢»ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´ó¤êÆ»¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë
¹â¤é¤«¤Ë¡Ê¿´¤ÎÀ¼¤Ç¡ËÀë¸À¤·¤¿¥Þ¥êー¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ø¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥®¥í¥Á¥ó¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè£´ÏÃ¤Ï¡¢£¸·î£²Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á4ËÜ¤¬Ï¢Â³¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø½µ´©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥á¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ØANiMAZiNG!!!¡ÙÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£