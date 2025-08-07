¡ÖÌ´¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¡×vs¡Ö¼Ú¶âÃÏ¹ö¡×¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤Ç¾¡¤ÁÁÈ¤Ë¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥í¡¼¥ó¾¦ÉÊ¡£¶áÇ¯¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¼«Âð¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¹ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§À¾¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¡Ë
Ï·¸å»ñ¶â¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡©
¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÍî¤È¤··ê
¡¡¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢¼ç¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¥í¡¼¥ó¡£¼«Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¿ôÉ´Ëü¡Á¿ôÀéËü±ß¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¸Á°¤Ï¼Ú¤ê¤¿¶â³Û¡ßÍøÎ¨¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ëÍøÂ©¤Î¤ß¤òËè·îÉéÃ´¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÍøÂ©¤Ï°ìÈÌ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤è¤ê¹â¤á¤À¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸µ¶â¡ÜÍøÂ©¡×¤Î¹â³Û¤ÊÊÖºÑ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÍøÂ©¤ÎÊÖºÑ¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢ÍøÂ©¤Î»ÙÊ§¤¤¸µ¶â¤ËÁÈÆþ¤ì»à¸å¤Ë²ó¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤ÏÃ´ÊÝ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢½êÍ¸¢¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ØÇäµÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄÂÂß¤È¤·¤Æ²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¡Ö¥ê¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤Ï¼Ú¤ê¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ã´ÊÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Âð¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¸µ¶âÅù¤ò¥Á¥ã¥é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î¼ýÆþ¤Ï»Ò°é¤ÆÈñÍÑ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÂÃù¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¿ôÀéËü¤ÇÇä¤ì¤ë¼«Âð¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¼«Âð¤ÏÇä¤é¤º»à¤Ì¤Þ¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿¥í¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£Â¾¤Ë¤âÇÛ¶ö¼Ô¤â»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Ê¤¤Ã±¿È¼Ô¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë2000Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÌÜ¤Ü¤·¤¤»ñ»º¤¬¼«Âð¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÀéËü±ß¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¡¢Ï·¸å¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÃ´ÊÝ¤Ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¼«Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÍ¾À¸¤òÁ÷¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë