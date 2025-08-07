¡Ö³ÑÅÙº¾µ½¤«¤È¡Ä¡×º´Æ£µ±ÌÀ¤Î29¹æ¤ËX¡È¥É¥ó°ú¤¡É¡¡¥É¥é1º¸ÏÓ¤â¤Ü¤¦Á³¡ÖÁá¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬7Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç29¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹¤¤Å¨ÃÏ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆÏ¤¯¹ë²÷ÃÆ¤Ë¡Ö¤¨¤§¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤¹¤«¡×¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ëÁá¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Û¼¡¸µ¤Î¡È¿¤Ó¡É¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£2-5¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ÏÀª¤¤¤ò¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Þ¤ÇÆÏ¤¯°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DAZN¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÆüOB¤ÎÀîËôÊÆÍø»á¤Ï¡Öº´Æ£¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ä¤È¶¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¾×·â¤Î°ìÂÇ¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡×¡Ö³ÑÅÙº¾µ½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°ì½Ö¤Ç²¬ÎÓ¤¬¸«Á÷¤Ã¤Æ¤Æ°ú¤¤¤¿¡×¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ë¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤èÃ¦Ë¹¤·¤¿Â¾¡¢¡Ö¤Ï¤è¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤±¤ä¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤ä¡×¤È¤Ê¤«¤Ð¡ÈÄü¤á¥à¡¼¥É¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï¤³¤ì¤Ç29ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°2´§¤òÆÈÁö¡£¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºå¿À¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè¡¢39Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë