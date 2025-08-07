ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌöÆ°¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬ÂçË»¤·¡¡¡È°î¤ì¤¿¡É1¸Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÆÍÆþ¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤Ë¡È¹á¤ê¡É¤¬Éº¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥É·³²ÃÆþ¸åºÇÄ¹¤Î4²ó¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡54µå¤òÅê¤¸¤¿ÂçÃ«¤ÏºÇÂ®¤Ç101.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó163¥¥í)¤ò·×Â¬¡£39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ë¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡Ê3²ó2»à¤«¤é4Ï¢Â³¡Ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¹¹ð½Ð±é·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤¬»°¿¶1¤Ä¤òÃ¥¤¦¤´¤È¤Ë¡ÖSHO-TAKOYA-¥¥í¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤Î²èÁü¤ò¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨8¸Ä¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÄÌ»»25¸Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥ë¥Ê¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤ÎÃ¥»°¿¶º×¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¤¿¤³¾Æ´ï¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¿¤³¾Æ¤µ¡¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢2ËçÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¿ô»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿25¸Ä¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö2ËçÌÜ¥¥¿¡¼¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥ÈÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡×¡Ö²¿Ëç¥×¥ì¡¼¥È¤¤¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤Èº£¸å¤Î¡ÈÁýÎÌ¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë