マクドナルド、「ハッピーセット」めぐり「メルカリ」と“対策”発表＆注意喚起も 「ハッピーセット」あす8日から「ポケモン」週末には「ポケカ」も配布
日本マクドナルドは7日、公式サイトにて、「ハッピーセット」のおもちゃをめぐる転売対策について発表。また、「食べきれない量のご注文はご遠慮いただけますよう」など注意喚起も行った。
【画像】「ハッピーセット」8／9〜11に配布される「ポケカ」全6種
発表で「株式会社メルカリとの取り組みについて」と題し、「日本マクドナルド株式会社はフリマアプリ『メルカリ』を運営する株式会社メルカリと、2025年8月8日(金)発売のハッピーセット『ポケモン』など当社関連商品について両社で情報共有を行い、発売前後の注意喚起や権利侵害品対策などの取り組みを実施いたします」と伝え、詳細はメルカリの発表を参照とつづった。
さらに「当社より、お客様におかれましては、ハッピーセット等当社商品の転売または再販売、その他営利を目的としたご購入や食べきれない量のご注文はご遠慮いただけますようあらためてお願い申し上げます」と呼びかけ。さらに「誠に恐れ入りますが、店舗への在庫に関するお問い合わせはご遠慮いただきますよう、併せてお願い申し上げます」ともつづった。
同時刻のメルカリの発表によると、マクドナルド側は「メルカリに対する、特定の新商品の発売情報や商品情報、商品画像などの提供」「ウェブサイト等での注意喚起の実施」「店舗での販売個数制限など必要な措置の実施」を行う。
またメルカリ側は、「日本マクドナルドからの情報提供に基づく特定の新商品に関する注意喚起」「日本マクドナルドと協議の上、合意した特定の商品について、『メルカリ』の利用規約違反への対応」「悪質な詐欺行為等、利用規約等に抵触する可能性のある出品の削除」「権利者の許諾なくWEBサイト等から商品画像を転載する出品（著作権侵害）の削除」を行う。
またメルカリは発表で、「出品や販売、または、購入をご検討中のお客さまにおかれましては、商品価格や内容を今一度ご確認いただくなど、冷静な行動をお取りいただきますよう、お願い申し上げます」とも呼びかけた。
マクドナルドはあす8日から約3週間、ハッピーセット「ポケモン」を発売する。さらに今週末9日、10日、11日の3日間は「週末プレゼント」として、ポケモンカード2枚セットを数量限定で配布予定。同3日間は、「おひとりでも多くのお子様にお届けするため」とし、ひとり5セットまでの購入制限を設けることも発表していた。
次回のハッピーセット「ポケモン」は、ピカチュウやイーブイをはじめとしたポケモンや、10月16日発売のポケモン新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』に登場するメガルカリオやメガリザードンXなど“メガシンカ”を遂げたポケモンを含む、色々な仕掛けが楽しめるおもちゃ全8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種となる。
また、「週末プレゼント」で配布されるポケモンカード2枚セットは、オリジナルイラストのピカチュウ1枚＋全5種の中からランダムで1枚という内容。ピカチュウ、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、ラルトス、リオルなどのカードを楽しみながら、ポケモンについて詳しくなれる。
