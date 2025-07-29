¡ÖÃÒ°ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×J2½©ÅÄ¡¢GKËÙÆâÃÒ°ª¤Î¡È°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×
J2¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï29Æü¤Ë¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£GKËÙÆâÃÒ°ª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¸ø¼°È¯É½¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÙÆâ¤¬ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÂè°ì¼ï±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Áª¼ê¤Î¡Ö°Â Á´ ±¿ Å¾¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÊ»¤»¤ÆÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¡ÖÃÒ°ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÃÆþ¡¦ÂàÃÄ¡¢ÆþÀÒ¤ä»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÄÁ¤·¤¤¼«Æ°¼ÖÌÈµö¼èÆÀ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤À¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ËÙÆâ¤Ïº£µ¨¤Ë½©ÅÄU-18¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿18ºÐ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¾º³Ê»þ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¼ã¤GK¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö½ÓÉÒÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î1ÂÐ1¤òÌä¤ï¤ºÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GK47 #ËÙÆâÃÒ°ª Áª¼ê— ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡Ê¸ø¼°¡Ë (@blaublitz_akita) July 29, 2025
¼«Æ°¼ÖÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢#¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ ½êÂ°¤ÎËÙÆâÃÒ°ªÁª¼ê¤¬ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÂè°ì¼ï±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ËÙÆâÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ø °Â Á´ ±¿ Å¾¡Ù
ÃÒ°ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦@bb_TOMOKI16#½©ÅÄ°ìÂÎº² pic.twitter.com/zLaL9qE8MM