¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¥Æ¥£¥¶ー¸ø³« ¨¡ ¿·DC¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¯±Ç²èÂè2ÃÆ
¡È¶õ¤ò¸«¤í¡ÊLook Up¡Ë¡É¤Î¼¡¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¡Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ÊLook Out¡Ë¡É¡© ¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹±Ç²èÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢ÁáÂ®¥Æ¥£¥¶ー¥¢ー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¤Ï2026Ç¯6·î26Æü¤ËUS¸ø³«Í½Äê¤À¡£
Look Out. 2026.- James Gunn (@JamesGunn)
¿·¥·¥êー¥º±Ç²èÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯7·î11Æü¤è¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¡£Êø²õ¤¹¤ë¸Î¶¿¥¯¥ê¥×¥ÈÀ±¤«¤éÃÏµå¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¥«¥ë¡á¥¨¥ë¤¬¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡¿¥¯¥éー¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦±ÑÍºëý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ËÜµ»ö»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Îß·×¶½¼ý¤Ï2.5²¯¥É¥ëÄ¶¤¨¤Ç²÷Ä´¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤Î¤¤¤È¤³¤Î¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡¿¥«ー¥é¡¦¥¾ー¡á¥¨¥ë¤òÉÁ¤¯Ã±ÆÈ±Ç²è¡£¤³¤Î½÷À¥Òー¥íー¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ö¥Î¥¢¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥íー¥ë¤ò±é¤¸¤¿ÊÆCW¶É¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖSUPERGIRL/¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡×¡Ê2025-2021¡Ë¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥·¥ã¡¦¥«¥¸¥§¤â¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¿·¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ê2022-¡Ë¥·ー¥º¥ó1¤Ç¥ì¥¤¥Ë¥é¡¦¥¿ー¥¬¥ê¥¨¥ó²¦½÷¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥ß¥êー¡¦¥¢¥ë¥³¥Ã¥¯¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥¢ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Î¾å¤«¤é¥Ùー¥¸¥å¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤òÓµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤ÎÉ¸¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLook Up¡×¤Î¾å¤«¤é¥¹¥×¥ìー¤Ç¡ÖLook Out¡×¤ÈÍî½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌµÅ´Ë¤¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ËÜºî¤ÏÅö½é¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡§¥¦ー¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥¥¥â¥íー¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ë²þÂê¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ï2022Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¥È¥à¡¦¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÈÆ±Ì¾¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤Î±Æ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÃÏµå¤òµî¤ê¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤ÁêËÀ¤Î¸¤¡¢¥¯¥ê¥×¥È¤È¶¦¤Ë¶ä²Ï¤òÎ¹¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢Éã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥¯¥ì¥à¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Î¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥ëー¥·ー¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥à¥Û¥ë¥Ä¡¢Êì¿ÆÌò¤ò¡Ø¥¯¥ë¥¨¥é¡Ù¡Ê2021¡Ë¡Ø¥³¥ô¥§¥Ê¥ó¥È/ÌóÂ«¤Îµß½Ð¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ò¥¨¥ß¥êー¡¦¥Óー¥Á¥ã¥à¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥¯¥ì¥àÌò¤Ç¡¢¡Ø¥ê¥êー¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê2015¡Ë¡Ø¥ªー¥ë¥É¡¦¥¬ー¥É¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹ー¥Êー¥ë¥Ä¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¾Þ¶â²Ô¤®¥í¥ÜÌò¤Ç¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¢¥ëー¥·ーÌò¤Ç¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ù¥¤¥Óー¥Ð¥à¡§¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¡×¡Ê2023-2024¡Ë¤Ë¤Æ¥áー¥×¥ëÌò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¤¥ô¡¦¥ê¥É¥êー¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¢¥¤,¥Èー¥Ë¥ã¡¡»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥À¥à¡¦¥Þ¥Íー ¥¦¥©ー¥ë³¹¤òÁÀ¤¨!¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥®¥ì¥¹¥Ôー¡£µÓËÜ¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡ØWe Win¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ê¡¦¥Î¥²¥¤¥é¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ë¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ì¾¾¢¥í¥Ö¡¦¥Ïー¥Ç¥£¡£
Âè1ÃÆ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤ÏDC¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬¼«¤é´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤«¤é¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«ÎÏ¤¬¿¿¤Ë»î¤µ¤ì¤ë°ìºî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ï2026Ç¯6·î26Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£