【ピザハット】旨いと辛いが無限ループの「レッド″ハット″チキンナゲット」登場。《無料クーポンやプレゼント企画も》

世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年7月11日から8月31日までの期間限定で、「レッド"ハット"チキンナゲット」を販売しています(一部店舗を除く)。

クセになる旨辛なおいしさ

ジューシーな鶏肉に、ピリッと刺激的な辛さの特製スパイスをまとわせたクセになる味わいが特徴。単品ではもちろん、ピザとのセットでも大満足の新商品です。

価格は、S(4ピース)が420円、M(8ピース)が700円、L(16ピース)が1200円。

コンボ(8ピース+"ハット"フライポテトMサイズ)は1000円です。

セット商品も同時発売

・HOT MY BOX(ホットマイボックス)

おひとりさまにぴったりのパーソナルサイズのピザと「レッド"ハット"チキンナゲット(4ピース)」、「骨付きチキン(うま辛)(1ピース)」がセットになった「HOT MY BOX」。「グリーンチリソース」と「旨辛コチュジャンソース」の2種のソースも付いた"辛い"に特化した商品です。

・[HOT MY BOX]スパイシー辛ペーニョ...お持ち帰り990円/配達1300円

・[HOT MY BOX] 青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ...お持ち帰り1290円/配達1600円

・[HOT MY BOX] 炭火焼 鹿児島県産黒豚ピザ...お持ち帰り1290円/配達1600円

・旨辛ハーフ&ハーフピザセット

肉ピザのハーフ&ハーフと「レッド"ハット"チキンナゲットM(8ピース)」が一緒に楽しめるセットです。

<「ハラペーニョチリサルサ/炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザのハーフ&ハーフ」+「レッド"ハット"チキンナゲットM(8ピース)」>

Sサイズピザセット...お持ち帰り1990円/配達2695円

Mサイズピザセット...お持ち帰り2280円/配達3110円

Lサイズピザセット...お持ち帰り3100円/配達4280円

<「スパイシー辛ペーニョ/青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザのハーフ&ハーフ」+「レッド"ハット"チキンナゲットM(8ピース)」>

Sサイズピザセット...お持ち帰り2155円/配達2930円

Mサイズピザセット...お持ち帰り2455円/配達3360円

Lサイズピザセット...お持ち帰り3300円/配達4565円

無料クーポンなど3つのキャンペーンを実施

・「レッド"ハット"チキンナゲット」無料プレゼント

対象ピザを注文すると「チキンナゲットS(4ピース)」が無料でついてくるクーポンが、公式メルマガやアプリで配布されます。

「チキンナゲットS(4ピース)」は、新登場の「レッド"ハット"チキンナゲット」と通常の「チキンナゲット」から選べます。

クーポン対象期間は、7月11日から24日まで。

対象となるピザは以下の通り。

・青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ

・炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ

・青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ/炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザのハーフ&ハーフ

・オンラインギフト3000円分が抽選で当たる

ピザハット公式Xでは、抽選で10人に「オンラインギフト3000円分」が当たるキャンペーンを開催中です。

キャンペーン投稿のGIF動画から隠されたメッセージを見つけ出して、スクリーンショット画像と一緒にコメントすることで応募できます。

応募期間は、7月11日の投稿後から18日23時59分まで。

・山粼賢人さんのオリジナル限定クリアファイルが当たる

ピザハットでしか手に入らない山粼賢人さんの「オリジナル限定クリアファイル」が抽選で合計5200人に当たります。

応募方法は2種類。クーポン入力のうえで対象商品を注文する「マストバイキャンペーン」と、ピザハット公式Xや公式Instagramの「SNSプレゼントキャンペーン」です。

「マストバイキャンペーン」の応募期間は7月11日から8月17日まで。当選人数は5000人です。

「SNSプレゼントキャンペーン」の応募期間は7月18日から27日まで。当選人数はXとInstagramの合計で200人です。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部