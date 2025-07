【「アストロボット」×「ファイナルファンタジー」】 7月11日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクションゲーム「アストロボット」にて「ファイナルファンタジー」のVIPボットを公開した。

公開されたVIPボットは「ファイナルファンタジー7」の主人公・クラウドを彷彿とさせる衣装となっており、巨大なバスターソード風の武器を振るうアクションや「超究武神覇斬」を放つアクションもできる。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.