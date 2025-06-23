¿·¼Ö31Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥È¥é¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª »Â¿·¤¹¤®¤ë¡Ö²°º¬¤Ê¤·¡ß¥É¥¢¤Ê¤·¡×»ÅÍÍ¤Ç¤â¡È¸øÆ»Áö¹Ô¡É¤Ç¤¤ë¡ª Ä¶¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¡×ºÎÍÑ¤·¤¿¡È¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¡É¤È¤Ï¡ª
¿·¼Ö31Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥È¥é¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¤È¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬³«È¯¤·¡¢1970Ç¯¤«¤é1973Ç¯¤Þ¤Ç4Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡¾¦ÍÑ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²°º¬¤â¥É¥¢¤âÌµ¤¤¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢¤·¤«¤âºÂÀÊ¤¬Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ñÈ´¤¹¤®¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤ÄÌÜ¤ÏºÂÀÊÉôÊ¬¤Î¤ß¤ËËÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿2¿Í¾è¤ê¤Î¡Ö¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À2¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤âºÂÀÊÉôÊ¬¤Î¤ß¤ËËÚ¤¬¤Ä¤¤¤Æ4¿Í¾è¤ê¤Î¡Ö¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À4¡×¡¢ºÇ¸å¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï²ÙÂæ¤Þ¤ÇËÚ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿4¿Í¾è¤ê¤Î¡Ö¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¥Õ¥ë¥Û¥í¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºÂÀÊ¤ÏÁ°¸å¤È¤â¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ï¹ø¤Î¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë2ÅÀ¼°¡£
¡¡Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¢¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÅ¾ÍîËÉ»ßÍÑ¤Î¥¬¡¼¥É¥Ñ¥¤¥×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÂÁ´¡¦ÅðÆñÂÐºö¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¤È¸°ÉÕ¤¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâ¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÉ¿å»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤·µÞ¤Ê±«¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¸Î¾ã¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¥¯¥ë¥Þ¤¬±ø¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤ò¿åÀö¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¤ß²Ù¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤«¤é¸åÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ê¤¹¤ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¸ÇÄêÍÑ¤Î¥í¡¼¥×¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼ÖÂÎ¸åÉôº¸Â¦¤Ë¤Ï¤±¤ó°ú¥Õ¥Ã¥¯¤âÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÀ¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¡£
¡¡³«È¯»þ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÙÈ÷ÍÑ¤ä·úÀß¸½¾ìÍÑ¡¢¹©¾ìÆâ±¿ÈÂÍÑ¡¢ÅÅµ¤¹©»öÍÑ¡¢ÇÀ»³ÎÓ´ÉÍýÍÑ¡¢ËÒ¾ìÍÑ¡¢¤½¤ÎÂ¾°ÜÆ°¤ò¤È¤â¤Ê¤¦²°³°ºî¶ÈÍÑ¡¢ÇÛÃ£ÍÑ¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2995mm¡ßÁ´Éý1295mm¡ßÁ´¹â1655mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï1780mm¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ï¤º¤«520kg¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤âÆÃÉ®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¶õÎä4¥µ¥¤¥¯¥ë2µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ30ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯29Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥«¥¿¥í¥°¾å¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï90km¡¿h¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¸«¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤·¤«¤·¼Â¤Ï¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¤Ï¤È¤¯¤Ë°Ï©ÁöÇËÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¶îÆ°Êý¼°¤Ë4ÎØ¶îÆ°¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¹â¹äÀ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦Êä¶¯ÉôÉÊ¤¬¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥é¥Õ¤Ê¾è¤êÊý¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁöÇËÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á³°´Ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡È¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤Î·Ú¥È¥é¡É¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÏÅö½é¡¢·î»ºÂæ¿ô2000Âæ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìó4Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«2500Âæ¤·¤«Çä¤ì¤º¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÍ½Äê¤Î¤ª¤è¤½40Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦Çä¤ì¹Ô¤¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¿·¼ÖÅö»þ¡¢31Ëü5000±ß¤«¤é36Ëü3000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¸ÄÀÅª¤«¤Ä»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥â¥¹¥Û¥ó¥À¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¸þ¤±¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î°Ï©ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò³«È¯¤¹¤ëÄ©Àï¿´¤³¤½¤¬¡¢°Ê¹ß¤Î¥Û¥ó¥À¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµðÂç´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Â¸ºß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£