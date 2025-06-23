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https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/iran-hijacking-home-security-cameras-to-spy-within-israel
Iran's State TV Hijacked Mid-Broadcast Amid Geopolitical Tensions; $90M Stolen in Crypto Heist
https://thehackernews.com/2025/06/irans-state-tv-hijacked-mid-broadcast.html
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