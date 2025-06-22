±§¾ë»Ô¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ 75ºÐÃËÀ¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤±¤¬¤Ê¤· ¾ÃËÉÂâ°÷¤¬Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õÁÊ¤¨ÈÂÁ÷
22ÆüÄ«¡¢±§¾ë»Ô¤Ç½»Âð°ìÅï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï±§¾ë»Ô¾®ÀîÄ®¤ÎÅÄÃæÌÐ¤µ¤ó(75)¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È22Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢Ž¢½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö20Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°Ìó100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï½Ð²ÐÅö»þ¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷1¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£