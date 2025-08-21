「これでお気に入りを捨てずに済んだ」黄ばんだTシャツを″復活″させる方法を雑学王子が解説【雑学王子ミツルさん連載第4回】
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が公開した「【新品に戻す】白い服の黄ばみ汚れの落とし方は食器洗剤が最強！〜役立つ雑学」と題した動画で、雑学王子のミツル氏が、諦めかけていた衣類の黄ばみを家庭で簡単に落とす裏技を実演とともに解説している。
動画の冒頭でミツル氏は、お気に入りの白いTシャツほど悩まされる首回りや袖の黄ばみ・黒ずみに言及。「これ普通に洗っても取れないですよね」と視聴者の共感を得た上で、「その黄ばんだ白い服も、食器用洗剤と熱湯を使えばキレイに復活するんです」と解決策を提示した。
この裏技の鍵は「酵素」と「温度」にあるという。
ミツル氏は「首回りの黄ばみって、酸化した皮脂とか角質が原因なので、成分はタンパク質なんです」と解説。そのため、タンパク質を分解する「酵素」が含まれた食器用洗剤が効果的だと説明する。
さらに、その効果を最大限に引き出すのが60℃のお湯だ。
「酵素って60度が最も活性化する」と述べ、60℃を超えると熱で効果が失われる一方、60℃であれば油汚れや部屋干しのニオイの原因菌「モラクセラ菌」も撃退できると、科学的な根拠を交えてわかりやすく紹介している。
動画では、酵素入り食器用洗剤を溶かした60℃のお湯にTシャツを1時間つけ置きするだけで、見違えるように白くなる様子を比較映像で公開。
「嘘だろっていうくらい白くなりましたね」と自身も驚くほどの効果を見せた。
また、「古代ローマでは洗剤の代わりに尿を使ってたんですって。尿税です」といった、洗濯にまつわるユニークな雑学も随所に挟み込まれており、楽しく知識を深められる構成となっている。
「これでお気に入りの白T、捨てずに済んだわ。復活ですよ復活」と締めくくったミツル氏。家庭にあるもので誰でも簡単に試せるこの方法は、役立つこと間違いなしだ。
