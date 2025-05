生成AI・デジタルツインの最新技術を解説！情報通信セミナー2025 in 静岡

クエストは、2025年6月27日(金)、ホテルグランヒルズ静岡で開催される総務省東海総合通信局主催「情報通信セミナー2025 in 静岡」の運営を委託されたことを発表しました。

情報通信セミナー2025 in 静岡

また、セミナー参加者も募集(先着80名)しています。

この講演では、東京大学大学院 松尾・岩澤研究室発のデータサイエンティスト大西 直 氏と橋本 俊甫 氏による「生成AIの技術動向と社会実装の最前線」と題して、生成AIの最新技術とその実社会での活用事例を紹介し、生成AIが社会実装にもたらすセキュリティ課題にも触れます。

また、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の松田 美慧 氏による「生成AI時代の偽誤情報対策」として、生成AIの進化に伴うSNSなどの偽情報の拡散のメカニズムと対策について考察します。

尚、基調講演では、金城学院大学特命副学長の安田 孝美 氏と、西川コミュニケーションズ株式会社の石川 浩司 氏が「デジタルツインが拓く産業への可能性」と題して、デジタルツイン技術が製造業のDX化においてどのように活用され、未来の製品開発に革新をもたらすのか、その概要を深く掘り下げます。

最後に、パネルディスカッション「デジタルで変える社会が未来を創る」が行われます。

多様な視点から、デジタル技術がもたらす未来への展望を議論します。

※クエスト(中部支社)は本セミナーの運営を受託しています。

当日は「パネルディスカッション〜デジタルで変える社会が未来を創る〜」のモデレータとして、クエスト執行役員 畠中 幸一が有識者のパネラーとのディスカッションに参加させていただきます。

■開催概要

イベント名: 情報通信セミナー2025 in 静岡

〜デジタルで変える社会が未来を創る〜

開催日時 : 2025年6月27日(金) 13時30分〜17時 受付:13時〜

会場 : ホテルグランヒルズ静岡 5Fセンチュリールーム

静岡市駿河区南町18-1

アクセス : JR静岡駅南口より徒歩1分(ペデストリアンデッキ完備)

静岡鉄道 新静岡駅より徒歩10分

参加費 : 無料

定員 : 80名(先着順)

主催 : 総務省東海総合通信局、東海情報通信懇談会

協賛 : 情報通信月間推進協議会、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

運営 : 株式会社クエスト 情報通信セミナー運営事務局

申込ページ: https://gy53.asp.cuenote.jp/mypage/regist/sTRRgg33bRTs3g4p

2025年6月25日(水)までのお申し込みとなります

※本セミナーは、リアル(現地)開催となります。

※本セミナーの運営委託事業者は、クエスト情報通信セミナー運営事務局となります。

<セミナープログラム>

■基調講演 13:40〜14:40

「デジタルツインが拓く産業への可能性」

金城学院大学特命副学長、中部圏デジタルツイン推進準備委員会委員長 安田 孝美 氏

中部圏デジタルツイン推進準備委員会事務局、西川コミュニケーションズ株式会社 石川 浩司 氏

デジタルツインは、製造業のDX化におけるIoTの次の段階に進む方法の一つです。

製品のデザイン/設計/試作/製造工程/製品試験まで一気通貫な仮想空間内データとして実現可能となり、製品のユーザ経験値を分析するデータサイエンティストの活躍の場ともなり得ます。

本講演では、デジタルツインの普及啓蒙及び人材育成を目的に設立された概要も紹介します。

■講演I 14:45〜15:15

「生成AI時代の偽誤情報対策」

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) サイバーセキュリティ研究室 松田 美慧 氏

なぜ私たちは偽誤情報を信じ、広めてしまうのでしょうか。

生成AIの進化で偽情報は、簡単に作れる一方、それを見抜いて拡散を防ぐことは困難になっています。

背景には人間の認知の脆弱性やSNSなどの構造的問題があります。

本講演では偽誤情報を人が拡散する仕組みと、その対抗策について考えます。

今、私たちにできることとは何かをぜひ一緒に探ってみましょう。

■講演II 15:20〜16:00

「生成AIの技術動向と社会実装の最前線〜安全な利活用に向けて〜」

東京大学大学院 松尾・岩澤研究室 学術専門職員

株式会社松尾研究所 シニアデータサイエンティスト 大西 直 氏

株式会社松尾研究所 データサイエンティスト 橋本 俊甫 氏

東京大学大学院 松尾・岩澤研究室に伴走する株式会社松尾研究所における共同研究の取り組みを背景に、生成AIの基本的な仕組みや技術動向を解説し、社会での活用事例をわかりやすく紹介します。

さらに実演を交えながら、社会実装におけるセキュリティ課題とその対策を考えます。

■パネルディスカッション 16:10〜16:50

「デジタルで変える社会が未来を創る」

【モデレータ】

NICTイノベーションコーディネーター(株式会社クエスト) 畠中 幸一

【パネリスト】

東海情報通信懇談会幹事長、金城学院大学特命副学長 安田 孝美 氏

株式会社松尾研究所 シニアデータサイエンティスト 大西 直 氏

株式会社松尾研究所 データサイエンティスト 橋本 俊甫 氏

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)サイバーセキュリティ研究室 松田 美慧 氏

