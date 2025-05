多機能で セキュリティ の高さを売りとしているメッセージジング アプリ のTelegramが、イーロン・ マスク 氏のAI企業であるxAIとのパートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、Telegram アプリ にxAIのチャットボットであるGrokが統合される予定ですが、 マスク 氏は「契約は成立していない」と主張しています。xAI to pay Telegram $300M to integrate Grok into the chat app | TechCrunch

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025

No deal has been signed— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2025

grok now available directly on @telegram— Grok (@grok) March 26, 2025

https://techcrunch.com/2025/05/28/xai-to-pay-300m-in-telegram-integrate-grok-into-app/2025年5月28日、Telegramの創設者であるパーヴェル・ドゥーロフCEOが自身のXアカウントで「この夏、Telegramユーザーは 市場 最高のAIテクノロジーにアクセス可能となります。イーロン・ マスク 氏と私は、xAIのチャットボット・Grokを10億人以上のユーザーに提供するべく、すべてのTelegram アプリ に統合するための1年間のパートナーシップ契約に合意しました。これにより、Telegramの財務状況も強化されます。xAIから3億ドル(約440億円)の現金および株式を受け取るほか、Telegram経由で販売されるxAI サブスクリプション の収益の50%を受け取ることができます。力を合わせれば勝利できます」と発信し、GrokをすべてのTelegram アプリ に統合することをアナウンスしました。一方で、 マスク 氏はドゥーロフ氏のポストに対して「契約は成立していない」と反応しています。なお、xAIは2025年3月にTelegramのプレミアムユーザー向けにGrokをリリースしました。しかし、今回のパートナーシップ契約が実現すれば、今後はTelegramの全ユーザーがGrokを利用可能となります。Telegramに統合されたGrokは、 アプリ 内のチャット一覧の最上部にピン留めすることが可能で、ユーザーは検索バーからGrokにいつでも質問することができます。なお、Metaは Instagram WhatsApp の検索バーに独自のチャットボットであるMeta AIを統合しているため、Telegramはこれにならった形となりますTelegramに統合されたGrokを使えば、文章を作成したり、チャット・リンク・ドキュメントを要約したり、ステッカーを自作したりすることも可能です。また、TelegramはGrokは企業からの質問への回答や、モデレーションの支援にも役立つと説明しています。